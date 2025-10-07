Iris Stalzer accoltellata in Germania a Herdecke dal figlio adottivo, la sindaca è gravissima: 15enne fermato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Iris Stalzer, sindaca neoeletta di Herdecke, in Germania, è stata accoltellata. L’aggressione è avvenuta martedì 7 ottobre davanti all’abitazione della donna, esponente dell’Spd, a colpirla alla schiena e all’addome sarebbe stato il figlio adottivo. Il 15enne sarebbe stato fermato, le condizioni della 57enne sono molto gravi. Sul posto è arrivata la polizia per i primi accertamenti. Sembra che in estate Stalzer fosse stata minacciata con un coltello dall’altra figlia adottiva, una 17enne.

Da poco eletta sindaca della città di Herdecke, la 57enne Iris Stalzer è in pericolo di vita a seguito dell’aggressione subita davanti alla sua abitazione.

La donna ha riportato numerose coltellate all’addome e alla schiena ed è stata immediatamente trasferita al Pronto soccorso in eliambulanza.

Una fase del trasporto in ospedale

Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

La sindaca sarebbe stata accoltellata a casa dal figlio

Bild ha rivelato che il figlio adottivo della sindaca sarebbe stato fermato: il sospetto infatti è che sia stato il 15enne ad accoltellarla a casa, dove si trovava anche la figlia 17enne.

Sarebbe stata presumibilmente la più grande a chiamare il numero di emergenza.

Il 15enne, caricato sulla volante dalla polizia tedesca, sarebbe stato visto con le manette.

Anche un giornalista della Wdr ha riferito sul posto che un adolescente è stato portato fuori di casa dalle forze dell’ordine.

Ancora da chiarire l’eventuale movente.

La versione del figlio e il precedente della figlia

Il ragazzo avrebbe dichiarato alla polizia che sua madre era stata aggredita per strada da diversi uomini.

Secondo il settimanale Spiegel, la scorsa estate la polizia era stata allarmata per un caso di violenza nell’abitazione di Iris Stalzer.

Sembra che in quel caso fosse stata la figlia 17enne ad averla minacciata con un coltello.

Chi è Iris Stalzer

La sindaca di Herdecke-Herrentisch, comune di 22 mila abitanti situato nel Land tedesco del Nordreno Vestfalia, era stata eletta lo scorso 28 settembre nelle file dell’Spd dopo aver vinto il ballottaggio.

La solidarietà del cancelliere Friedrich Merz

L’aggressione della sindaca di Herdecke ha immediatamente aperto un dibattito sulla sicurezza pubblica in Germania.

Su X, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso il suo profondo dolore per l’aggressione: “Abbiamo ricevuto la notizia di un crimine efferato a Herdecke. Il fatto va chiarito al più presto. Temiamo per la vita della sindaca eletta, Iris Stalzer, e speriamo in una sua completa guarigione. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari”.