Iron Maiden a San Siro per il concerto del 17 giugno 2026, dove trovare i biglietti per la data di Milano

Gli Iron Maiden arrivano in Italia e sarà la prima band heavy metal a esibirsi in concerto allo stadio San Siro di Milano. Con il “Run For Your Lives World Tour”, lo storico gruppo celebrerà 50 anni di carriera con una scaletta di successi per l’unica data italiana. Biglietti in vendita dal 27 settembre e live programmato per il 17 giugno 2026.

Iron Maiden allo stadio San Siro di Milano

Lo Stadio di San Siro di Milano accoglierà per la prima volta un concerto heavy metal: il 17 giugno 2026 gli Iron Maiden saliranno sul palco del “Meazza” per una data imperdibile del “Run For Your Lives World Tour”, celebrando i loro 50 anni di carriera.

Dopo il grande successo ottenuto in Italia con i live del 2023 all’Ippodromo La Maura e del 2025 allo Stadio Euganeo di Padova, la band britannica tornerà a Milano con uno show che ripercorrerà la loro storia musicale, includendo brani iconici dal debutto “Iron Maiden” (1980) a “Fear of the Dark” (1992).

ANSA

Un momento del concerto di Madrid, estate 2025

Dove trovare i biglietti per il concerto

I biglietti per il concerto degli Iron Maiden a Milano saranno disponibili in diverse fasi:

Fan Club: prevendita dalle 10:00 del 22 settembre alle 9:00 del 27 settembre;

Metalitalia.com: accesso anticipato dalle 10:00 del 23 settembre alle 9:00 del 27 settembre;

Vendita generale: dalle 10:00 del 27 settembre su Mc2Live.it, Vivaticket.com e punti vendita autorizzati.

I commenti della band

Lo spettacolo proporrà una produzione considerata tra le più spettacolari mai realizzate dalla band.

Steve Harris, bassista e fondatore, ha espresso entusiasmo. “Lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti” ha spiegato, precisando che è stato scelto di aggiungere nuove date in Europa dato il riscontro ricevuto, prima di proseguire nel resto del mondo.

“Ci esibiremo anche nel leggendario stadio San Siro di Milano” ha aggiunto il manager Rod Smallwood. “Saremo, mi è stato detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni”.

Il tour degli Iron Maiden

Il calendario 2026 prevede 11 nuove tappe europee: il tour partirà a maggio da Atene, Sofia, Bucarest e Bratislava, per poi toccare Hannover, Amsterdam, Milano, Parigi e Lione a giugno, con gran finale a luglio a Lisbona e in una località britannica ancora segreta.

Dopo l’intensa attività del 2026, la band si prenderà una pausa nel 2027. Con oltre un milione di spettatori già registrati nella prima parte della tournée e quasi tutti i biglietti esauriti, il ritorno degli Iron Maiden promette di scrivere un nuovo capitolo nella storia dei grandi concerti internazionali a Milano.