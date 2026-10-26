Ironia di Matteo Renzi su Matteo Salvini per le parole su Bolsonaro: "Profeta al contrario, macumba ambulante"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ironia di Matteo Renzi su Matteo Salvini dopo il voto in Brasile e Serbia: dal congresso della Lega il vicepremier aveva salutato come amici Flávio Bolsonaro e Aleksandar Vučić, battuti poche ore dopo da Lula e dalla Lista degli studenti. Per il leader di Italia Viva, il segretario leghista sbaglia ogni pronostico ed è ormai “una macumba ambulante”.

Matteo Salvini non ha la palla di vetro

Nel video pubblicato su X, abbastanza ispirato, il leader di Italia Viva ha deciso di prendere di mira le parole pronunciate dal segretario della Lega domenica 25 ottobre a Milano, proprio mentre in Brasile e in Serbia i seggi erano aperti.

Matteo Salvini era intervenuto dal palco del congresso federale straordinario del Carroccio, concluso con la sua conferma alla guida del partito per la quarta volta (465 voti, pari a circa il 76%; lo sfidante Massimo Garavaglia ne ha raccolti 146).

In quell’occasione il ministro delle Infrastrutture aveva dedicato un passaggio dedicato a Bolsonaro jr e Vučić. “Oggi si vota in Brasile e si vota in Serbia. Sono paesi lontani, ma sono paesi amici per mille motivi. Quello che può diventare il presidente del Brasile era a Pontida l’anno scorso con la maglietta dell’Alberto da Giussano. E quello che può essere riconfermato in Serbia è un amico”.

Urne amare per Bolsonaro e Vučić

No, Salvini non ha portato fortuna. Poche ore dopo, in Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha ribaltato l’esito del primo turno del 4 ottobre, quando era rimasto indietro di quasi due punti, e si è aggiudicato il ballottaggio con il 51,79% contro il 48,21% dello sfidante, conquistando il quarto mandato alla vigilia degli 81 anni.

Flávio Bolsonaro non ha accettato il verdetto e ha annunciato la richiesta di annullamento, mentre il presidente della Corte Suprema, Kassio Nunes Marques, ha convalidato il risultato.

A Belgrado, invece, la Lista degli studenti, nata da due anni di mobilitazioni contro la corruzione, ha sfiorato il 52%, Serbia Unita si è fermata intorno al 39%. Lo stesso Vučić ha riconosciuto la sconfitta in diretta sulla tv pubblica Rts.

L’affondo di Matteo Renzi

La presunta “fama” del leghista di indovinare sistematicamente l’esito opposto di partite di calcio ed elezioni è un trend abbastanza popolare sui social già da qualche anno, con hashtag ironici diventati virali.

“Speriamo che tra poco non sia definitivamente più un ministro, ma prima ancora di essere un ministro, quest’uomo è un profeta” ha esordito Renzi. “Stamani mattina ci siamo svegliati e Vučić e Bolsonaro, forti dell’abbraccio di Matteo Salvini, si sono svegliati sconfitti. Io la trovo una cosa fantastica. Non c’è una sola volta, nello sport come nella politica, in cui Salvini non sbagli pronostico”.

La stoccata finale sembra fatta apposta per le condivisioni sui social. “Un profeta, un profeta al contrario. Più che un ministro, ormai Matteo Salvini è una macumba ambulante”.