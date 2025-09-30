Irpef, quasi un italiano su due non versa un euro: chi è che paga le tasse per tutti gli altri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Poco meno della metà degli italiani non ha redditi o non li dichiara e dei contribuenti che versano l’Irpef in 31 milioni ne pagano solo il 23%. È il quadro tracciato sul Fisco nel nostro Paese dall’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, in collaborazione con Cida, la Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità. Secondo quanto analizzato dagli esperti contabili, l’indagine mostra come il peso delle tasse è sulle spalle solo di una piccola parte dei cittadini.

Il report

La 12esima edizione del report, presentato alla Camera dei deputati, è stato realizzato rielaborando i dati del ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate del 2024, relativi all’anno prima. Secondo quanto emerso, su una popolazione di quasi 59 milioni di abitanti, a presentare una dichiarazione dei redditi sono stati poco più di 42 milioni.

Di questi, però, hanno versato l’Irpef 33,5 milioni di persone: si tratta del 57% della popolazione, a fronte del 43% che, nonostante il miglioramenti su Pil e occupazione, non avrebbe redditi. Aumentano anche di 170mila unità, a quota 1.184.272, i soggetti che denunciano un reddito nullo o negativo, e non pagano quindi né tasse né contributi.

Il gettito Irpef

In questo scenario, il 76,87% dell’imposta sulle persone fisiche è pagata soltanto da 11,6 milioni di persone, mentre 31 milioni sulla totalità di chi invia la dichiarazione paga il restante 23,13% In pratica, meno di un terzo dei contribuenti si fa carico di oltre tre quarti dell’Irpef.

Secondo l’indagine, i redditi prodotti nel 2023 ai fini Irpef ammontano a 1.028 miliardi, per un gettito generato, al netto di tir (trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati) e detrazioni, di 207,15 miliardi (di cui 185,58 miliardi, l’89,9%, di Irpef ordinaria). Una cifra in crescita del 9,43% rispetto all’anno precedente.

Il quadro sull’evasione

Una fotografia che desta sospetti, come sottolineato dagli autori dello studio: “È davvero credibile che quasi la metà degli italiani viva con circa di 10mila euro lordi l’anno?”, è la domanda di Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali.

“Questo squilibrio logora il ceto medio, scoraggia i giovani e mette a rischio il futuro del Paese. Per questo, alla vigilia della legge di bilancio, chiediamo alla politica scelte coraggiose: meno evasione, più equità, investimenti veri su lavoro e salari”, ha aggiunto il presidente del Cida, Stefano Cuzzilla.