Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane irregolare con precedenti è stato accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri dopo essersi reso protagonista di numerose condotte illecite negli ultimi mesi. Il provvedimento, disposto dal Questore, è stato adottato nell’ambito di un rafforzamento dei controlli per la sicurezza pubblica a Bari.

L’operazione e il provvedimento a Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è stata condotta grazie a una collaborazione tra l’Ufficio Immigrazione, la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari.

Nel corso del weekend le forze dell’ordine hanno rintracciato un cittadino straniero irregolare, già noto per numerosi precedenti penali e coinvolto in condotte illecite ripetute negli ultimi mesi perpetrate su tutto il territorio.

Controlli intensificati sul territorio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio.

Il Questore del capoluogo pugliese Annino Gargano ha disposto servizi specifici per rafforzare la prevenzione e la vigilanza, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e garantire la legalità nella città di Bari.

Espulsione e trattenimento presso il C.P.R.

Al termine degli accertamenti, valutata la pericolosità sociale del soggetto per il bilancio delle sue condotte illecite, il Questore ha ordinato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari Palese.

L’Ufficio Immigrazione proseguirà ora le procedure necessarie per il rimpatrio, in linea con la normativa vigente.

La sicurezza e la legalità come obiettivo delle forze dell’ordine

L’intervento delle forze dell’ordine si colloca nell’ambito di una strategia più ampia volta a rafforzare la sicurezza e la legalità sul territorio.

Le attività di controllo, intensificate negli ultimi tempi a seguito degli eventi che hanno colpito le principali città d’Italia anche nel corso delle festività a cavallo tra il 2025 e il 2026, mirano a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e a garantire una maggiore tutela per i cittadini che ogni giorno si impegnano a inviare le loro segnalazioni anche grazie all’app YouPol.

IPA