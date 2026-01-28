Irregolari in Italia ma pericolosi, a Cosenza scattano due espulsioni e otto accompagnamenti ai CPR

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due espulsioni immediate e otto accompagnamenti ai Centri di Permanenza; questo il bilancio delle recenti attività della Questura di Cosenza contro l’immigrazione irregolare. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato, alcuni dei quali già condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per associazione con finalità di terrorismo.

L’operazione contro l’immigrazione irregolare a Cosenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la Questura di Cosenza ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare dall’inizio dell’anno.

L’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’espulsione di numerosi cittadini stranieri di diverse nazionalità, tutti irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Tra i soggetti individuati, due stranieri sono stati rintracciati e identificati grazie al possesso di documenti validi. Per loro è scattato il rimpatrio immediato: sono stati accompagnati direttamente alla frontiera e rimpatriati nei rispettivi paesi d’origine.

Questi individui erano considerati particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica, in quanto destinatari di condanne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o sottoposti a misure di sicurezza disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Accompagnamenti ai Centri di Permanenza

Oltre ai rimpatri sono stati associati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (i cosiddetti CPR) complessivamente 8 stranieri. Di questi, 4 erano già destinatari di un decreto di espulsione.

Gli altri 4 soggetti, ritenuti anch’essi pericolosi per la sicurezza dello Stato, sono stati trasferiti ai Centri subito dopo la scarcerazione, avvenuta al termine dell’esecuzione della pena.

Condanne per reati gravi

Tra i soggetti appena scarcerati, 2 erano stati condannati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in quanto individuati come scafisti.

Gli altri 2 avevano ricevuto condanne per associazione con finalità di terrorismo e sovversione dell’ordine democratico. Tutti sono stati associati ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio, in attesa delle successive determinazioni delle autorità competenti.

La strategia di prevenzione

L’attività della Questura di Cosenza si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica.

L’identificazione e l’allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi rappresentano una delle principali misure adottate per garantire l’ordine e la sicurezza sul territorio per la proprietà e per la cittadinanza.

IPA