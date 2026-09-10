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È di numerose sanzioni, sequestri e denunce il bilancio di una vasta operazione di controllo interforze condotta a Isola Capo Rizzuto. L’attività, coordinata dalla Polizia di Stato nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, è stata predisposta su ordinanza del Questore della Provincia di Crotone e ha visto la partecipazione di diverse forze dell’ordine e istituzioni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nel settore commerciale e agricolo.

Focus sulle attività commerciali: sequestri e chiusure

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito delle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Crotone. Le attività hanno interessato in particolare la città di Isola Capo Rizzuto, dove sono stati effettuati controlli su esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Durante il servizio interforze, il personale della Polizia Amministrativa, insieme a quello della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone, ha sottoposto a verifica una nota attività di ristorazione e pizzeria. Nel corso del controllo, la Capitaneria di Porto ha riscontrato la mancata tracciabilità di circa 130 kg di prodotti ittici, elevando una sanzione amministrativa di 2.000 euro e procedendo al sequestro della merce irregolare.

Non solo: il personale dell’ASP di Crotone ha emesso prescrizioni e disposto la chiusura temporanea dell’attività commerciale fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali minime. Sono state inoltre elevate una sanzione amministrativa di 1.000 euro per il mancato aggiornamento della SCIA sanitaria e una di 2.000 euro per la mancata attuazione del piano di autocontrollo HACCP. I locali sottostanti, adibiti a deposito di prodotti alimentari e non, sono stati sospesi definitivamente per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con la riserva di ulteriori verifiche amministrative sulla SCIA in essere.

Occupazione abusiva di suolo pubblico e altre irregolarità

Nel medesimo controllo, la Polizia Amministrativa della Questura di Crotone ha contestato l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte dell’attività di ristorazione, rilevando un’eccedenza di circa 30 mq rispetto ai 63 mq autorizzati. Per questa violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 173 euro.

Controlli stradali: identificazioni, sanzioni e sequestri

La Polizia Stradale, nell’ambito del servizio, ha istituito posti di controllo lungo le principali arterie, identificando 16 persone (di cui 10 positive in banca dati S.D.I.), controllando 13 veicoli ed elevando 2 sanzioni al Codice della Strada.

Parallelamente, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato ulteriori accertamenti su persone e veicoli, verificando il rispetto delle norme stradali. In questo contesto, i Carabinieri hanno denunciato una persona per resistenza a Pubblico Ufficiale, elevando 7 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 1.498 euro, con il sequestro amministrativo di un veicolo e il ritiro di una patente.

Controlli a largo raggio: numeri e risultati

Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato 327 persone e controllato 174 veicoli, denunciando una persona per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre effettuati diversi controlli domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

IPA