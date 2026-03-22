Irregolarità ai seggi durante il referendum in provincia di Milano, la denuncia: "Propaganda di FdI per il sì"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Segnalazioni di irregolarità ai seggi in diversi Comuni della provincia di Milano sono arrivate da Sinistra Italiana, che ha presentato un esposto in Prefettura: contestate propaganda e attività di convincimento vietate per legge. Episodi simili sono emersi anche in altre regioni. A Genova polemiche per il maxi “Sì” sulla torre Piacentini.

Polemiche ai seggi in provincia di Milano

Domenica 22 marzo, nella prima giornata di apertura delle urne per il referendum sulla giustizia, esponenti di Sinistra Italiana si sono rivolti alla Prefettura di Milano denunciando presunte violazioni delle regole che disciplinano il voto.

Secondo quanto riportato, le segnalazioni riguarderebbero diversi centri del territorio metropolitano, tra cui Quarto Oggiaro, Cassano d’Adda, Rozzano, Opera, Cinisello Balsamo e altri comuni dell’hinterland.

ANSA

Le criticità evidenziate includono la presenza di rappresentanti politici con simboli riconducibili al “Sì” in prossimità dei seggi, pratica vietata dalla normativa elettorale.

Allo stesso tempo, sono state testimoniate attività di convincimento rivolte agli elettori, da parte di esponenti di Fratelli d’Italia. Una condotta ugualmente proibita nelle aree limitrofe ai luoghi di voto.

Referendum, le altre polemiche

Il caso milanese non sarebbe isolato. Sui social network e attraverso canali informali sono emerse testimonianze simili anche in altre regioni italiane. Diverse testate nazionali hanno riportato un aumento delle segnalazioni durante la giornata elettorale, segno di un clima particolarmente teso.

Un episodio che ha fatto discutere riguarda anche Genova, dove è stata segnalata la presenza di un maxischermo con messaggi legati al “Sì”. La vicenda è stata motivata da ragioni pubblicitarie dall’editore dell’emittente Primocanale, che ha in gestione la struttura.

La vicenda ha prodotto però qualche dubbio, considerando che la persona in questione è Maurizio Rossi, ex senatore di area centro-destra.

Cosa dice la legge sulle operazioni di voto

La normativa italiana su questi temi è molto chiara: è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dai seggi. Questo divieto include simboli, volantini, manifestazioni e qualsiasi tentativo di influenzare direttamente gli elettori nel momento del voto.

Val la pena ricordare inoltre che i presidenti di seggio e le forze dell’ordine hanno il compito di vigilare sul rispetto di tali disposizioni, intervenendo in caso di violazioni. In presenza di irregolarità documentate, possono scattare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali.