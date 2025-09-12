Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 65 mila euro il totale delle sanzioni comminate a seguito di un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con altri enti, che ha interessato due attività commerciali tra Giarre e Aci Catena nei giorni scorsi. L’intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, è stato eseguito per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la regolarità dei rapporti di lavoro e la genuinità dei prodotti alimentari, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire la legalità.

La fonte dell’operazione: una task force interforze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la partecipazione di diversi enti istituzionali. Oltre ai poliziotti del Commissariato di Acireale, sono stati coinvolti il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici e i tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria, il Dipartimento di prevenzione – Spresal e il Servizio Igiene pubblica dei distretti di Giarre e Acireale dell’ASP di Catania, nonché gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Questa sinergia ha permesso di svolgere controlli approfonditi e di individuare numerose irregolarità sia di natura amministrativa che igienico-sanitaria.

Controlli nei locali: irregolarità amministrative e igieniche

Nel corso dei controlli, sono emerse criticità significative in due esercizi commerciali: un ristorante di cucina orientale a Giarre e un laboratorio-panificio ad Aci Catena. Nel primo caso, il Corpo Forestale e il servizio Veterinario hanno individuato diversi alimenti, tra cui circa 40 chili di prodotti ittici sia congelati che freschi, privi di tracciabilità, per un valore commerciale di 600 euro. Per questa violazione, è stata elevata una sanzione di 1.500 euro e il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio, pur restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Violazioni in materia di lavoro e sicurezza

L’Ispettorato territoriale del Lavoro ha passato al vaglio la posizione dei 20 dipendenti del ristorante di Giarre, riscontrando che alcuni di loro avrebbero ricevuto parte della retribuzione in contanti, in violazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. Questa irregolarità ha comportato una sanzione di 27.000 euro. Inoltre, è stato accertato che alcuni lavoratori avrebbero svolto un numero di ore superiore a quanto dichiarato nei contratti, motivo per cui è stata contestata un’ulteriore sanzione di 1.000 euro, oltre al recupero dei contributi previdenziali relativi alle ore lavorate in eccesso.

Per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, lo Spresal ha rilevato l’inidoneità delle uscite d’emergenza, la presenza di pavimenti non a norma e vie di fuga non segnalate. Inoltre, nella cassetta di primo soccorso sono stati trovati presidi scaduti. Queste violazioni hanno portato a una sanzione di 4.839 euro a carico del titolare.

Il Servizio Igiene Pubblica del distretto di Giarre non ha invece riscontrato anomalie per quanto riguarda le condizioni igieniche del ristorante.

Il caso del laboratorio-panificio di Aci Catena

Nel laboratorio-panificio di Aci Catena, i controlli hanno fatto emergere fin da subito alcune criticità igienico-sanitarie e carenze amministrative. Il Servizio Igiene Pubblica del distretto di Acireale ha quindi elevato sanzioni per 2.000 euro. Sul fronte lavorativo, sono stati individuati tre casi di lavoro in nero, che hanno portato l’Ispettorato del Lavoro a notificare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Tale sospensione potrà essere revocata solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento delle maxi sanzioni di 2.500 euro e 3.900 euro per ciascun lavoratore irregolare. Inoltre, è stata contestata la violazione della normativa sulla tracciabilità delle retribuzioni, con una sanzione di 13.000 euro, poiché un dipendente sarebbe stato pagato in contanti.

Il Corpo Forestale e i medici veterinari hanno inoltre rilevato gravi mancanze nella tracciabilità di 160 chili di prodotti da forno, per un valore di 1.000 euro. Dopo le verifiche, la merce è stata giudicata idonea al consumo umano e devoluta in beneficenza.

Il personale dello Spresal ha riscontrato che le luci di emergenza non erano funzionanti, motivo per cui il titolare è stato sanzionato per 1.708 euro.

Controlli stradali: sanzioni anche per un motociclista

All’esterno del laboratorio-panificio di Aci Catena, è stato fermato un motociclista per un controllo di routine. Gli agenti hanno riscontrato tre violazioni al Codice della Strada: assenza della polizza assicurativa per la responsabilità civile, reiterata omessa revisione periodica e mancanza della prescritta carta di circolazione. Per queste infrazioni, il conducente è stato sanzionato amministrativamente.

Il bilancio dell’operazione e le finalità dei controlli

L’operazione, che ha visto la collaborazione di numerosi enti e istituzioni, si inserisce nell’ambito delle attività di controllo disposte dalla Questura di Catania per garantire il rispetto delle norme nei settori della sicurezza alimentare, della tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità che possono mettere a rischio la salute dei consumatori e i diritti dei lavoratori.

Le sanzioni elevate, per un totale di 65 mila euro, rappresentano un segnale forte della determinazione delle autorità nel contrastare le irregolarità e nel promuovere la cultura della legalità. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’intento di tutelare la collettività e garantire standard elevati di sicurezza e qualità nei servizi offerti ai cittadini.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle attività di prevenzione e controllo, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato e i portali delle istituzioni coinvolte.

