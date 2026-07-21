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È scattato un arresto per atti persecutori, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale a Castel Bolognese (Ravenna): un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essersi introdotto nell’abitazione della ex compagna e aver minacciato il nuovo partner della donna.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando l’uomo, incapace di accettare la fine della relazione sentimentale, si è presentato presso la casa della ex. Approfittando di una finestra lasciata aperta, si è introdotto nell’appartamento, trovando all’interno la donna e il suo nuovo compagno.

Minacce e aggressione

Sotto l’effetto di sostanze alcoliche, l’uomo ha impugnato un coltello e ha rivolto minacce di morte al nuovo compagno della ex. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo la vittima a chiamare il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

I militari della Stazione di Castel Bolognese sono intervenuti tempestivamente sul posto. Nonostante i ripetuti tentativi di riportare l’aggressore alla calma, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento violento e ha cercato di scagliarsi sia contro gli agenti che contro il nuovo compagno della ex.

L’arresto e le accuse

Per mettere in sicurezza le persone presenti e neutralizzare la minaccia, i Carabinieri hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino in dotazione. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato con le accuse di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Le conseguenze

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto in regime di arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo. L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità di Castel Bolognese, dove simili episodi di violenza e atti persecutori sono fortunatamente rari.

ANSA