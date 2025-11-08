Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Operazione dElla Polizia di Stato nel quartiere San Pietro Piturno di Putignano, dove è stato fermata un’occupazione abusiva di alloggi popolari, originata da un allontanamento forzato di una famiglia tramite minacce e intimidazioni da parte della criminalità organizzata. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, è stato eseguito all’alba del 7 novembre.

Operazione all’alba: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine si è svolta nelle prime ore del mattino, quando decine di agenti hanno fatto irruzione nel quartiere San Pietro Piturno, nel Comune di Putignano. L’operazione è stata disposta su delega della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, a seguito di una segnalazione relativa a un’occupazione abusiva di alloggi di edilizia popolare.

Il contesto: minacce e allontanamento forzato

L’intervento della Polizia trae origine da un grave episodio avvenuto nei giorni precedenti: una famiglia residente in un alloggio popolare è stata vittima di minacce e intimidazioni da parte di alcuni esponenti della criminalità organizzata. Questi ultimi hanno costretto il nucleo familiare ad abbandonare la propria abitazione, con l’obiettivo di procedere all’occupazione abusiva dell’immobile.

L’intervento della Polizia: prevenzione dell’occupazione

Solo il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha impedito che l’appartamento venisse effettivamente occupato in modo illecito. L’azione delle forze dell’ordine ha così bloccato i propositi illeciti degli indagati, garantendo il rispetto della legalità e la tutela dei diritti della famiglia coinvolta.

Le perquisizioni: numeri e mezzi impiegati

Le perquisizioni hanno visto l’impiego di circa 100 uomini tra personale della Squadra Mobile, del Commissariato di P.S. di Putignano, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Scientifica. L’operazione è stata supportata anche da un elicottero del 9° Reparto Volo di Bari e da due unità cinofile. I controlli hanno interessato diversi soggetti, tra cui due minori, tutti coinvolti a vario titolo nella vicenda.

Le accuse: tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso

Nei confronti delle persone coinvolte, tra cui i due minori, è stata contestata l’ipotesi di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi che collegano i soggetti a condotte tipiche della criminalità organizzata, come l’uso di minacce e intimidazioni per ottenere il controllo di alloggi popolari.

Il recupero dei beni sottratti

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto oggetti appartenenti alla famiglia che era stata costretta ad abbandonare la propria abitazione. Tra questi, sono state recuperate numerose statuette di una nota marca di oggettistica da collezione, dal valore di diverse migliaia di euro, che erano state sottratte dagli indagati. Inoltre, sono stati trovati due telefoni, nascosti all’interno di una busta della spesa, che secondo gli accertamenti sarebbero stati destinati a uno degli indagati attualmente detenuto per altra causa.

