Eseguito un arresto per atti persecutori a Varese, dove una giovane donna è stata salvata dopo l’ennesima aggressione da parte dell’ex compagno. L’uomo, già denunciato per revenge porn, è stato fermato a bordo di un pullman grazie alla tempestiva segnalazione di un amico della vittima e alla prontezza degli agenti.

L’allarme e la chiamata d’emergenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Varese e ha visto coinvolti gli agenti della Squadra Volanti della Questura, intervenuti dopo una richiesta d’aiuto partita da un amico della giovane vittima.

L’incubo della ragazza è terminato grazie alla prontezza di un suo amico, che, dopo essere stato contattato in lacrime dalla giovane appena aggredita dall’ex compagno, ha immediatamente avvisato la centrale operativa della Questura di Varese. L’uomo ha riferito che sia la vittima che il suo aggressore si trovavano a bordo di un pullman, senza però conoscerne la direzione o la destinazione.

La localizzazione e l’intervento degli agenti

Il poliziotto della Centrale operativa, dopo aver recuperato il numero di cellulare della ragazza, l’ha ricontattata. La giovane, ancora in forte stato di agitazione, ha confermato di essere stata appena aggredita e di trovarsi su un pullman, ma non era in grado di fornire dettagli sul percorso o sulla destinazione del mezzo.

L’esperienza dell’operatore e la sua conoscenza del territorio, unite ad alcuni punti di riferimento forniti dalla ragazza, hanno permesso di localizzare il pullman. Mentre rassicurava la giovane al telefono, l’operatore ha inviato via radio le volanti per intercettare il mezzo e porre fine alla sua odissea.

L’arresto e la fine dell’incubo

Gli agenti della Squadra Volante sono saliti a bordo del pullman, hanno individuato la giovane e hanno proceduto all’arresto dell’uomo, ponendo così fine a una situazione che si protraeva da tempo. L’uomo era già stato denunciato in passato per il reato di revenge porn, a conferma di un quadro di atti persecutori e violenze ripetute.

Le condizioni della vittima e l’assistenza

Una volta liberata, la ragazza è stata accompagnata in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute e per ricevere le cure necessarie a seguito delle lesioni riportate durante l’aggressione. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze ancora più gravi per la giovane.

IPA