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Eseguiti due arresti a Gela, dove due fratelli pregiudicati sono stati fermati dalla Polizia dopo aver colpito un conoscente con calci, pugni, bastonate e coltellate. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì, è stato interrotto dall’intervento dell’anziana madre della vittima, che ha dato l’allarme permettendo alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente. Gli arrestati sono stati condotti in carcere su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Gela giovedì scorso, quando due fratelli di 41 anni e 49 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza di reato per lesioni personali aggravate in concorso. I due uomini hanno organizzato una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un loro conoscente cinquantenne, agendo per motivi ritenuti futili dagli investigatori.

L’aggressione si è consumata nella tarda serata di mercoledì, quando i due fratelli si sono introdotti nell’abitazione della vittima. Una volta all’interno, hanno colpito il cinquantenne con estrema violenza, utilizzando calci, pugni, bastoni e un coltello. L’azione è stata interrotta dall’anziana madre convivente della vittima, che, allarmata dai rumori e dalle urla provenienti dal salotto, ha prontamente chiamato la Polizia, costringendo i due aggressori alla fuga.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza sono giunti rapidamente sul posto, trovando la vittima con diverse ferite da arma da taglio al volto, alla schiena e agli arti. L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Gela per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, la Polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili dell’aggressione.

Le forze dell’ordine hanno potuto individuare i due fratelli grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I due sono stati rintracciati nella loro abitazione, dove gli agenti hanno sequestrato oggetti ritenuti pertinenti al reato: un coltello e un pezzo di stoffa macchiati di sangue, oltre al mezzo utilizzato per la fuga.

Il profilo degli arrestati

I due fratelli arrestati, rispettivamente di 41 anni e 49 anni, risultano già gravati da precedenti di polizia per svariati reati. In particolare, il più giovane dei due era già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata al momento dell’aggressione. Dopo essere stati condotti in Commissariato per gli adempimenti di rito, sono stati trasferiti presso il carcere di Gela su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica locale.

Durante il trasferimento in carcere, il quarantunenne ha rivolto minacce in dialetto agli agenti, lasciando intendere la volontà di proseguire la propria azione una volta libero. Nel corso dell’udienza di lunedì, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.

IPA