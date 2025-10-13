Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Latina. Un giovane di venti anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale locale. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata in seguito a una serie di episodi di tentata estorsione, lesioni personali pluriaggravate e atti persecutori commessi tra luglio e ottobre 2025.

Le indagini della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del giovane è stato il risultato di un’attenta attività investigativa avviata nei mesi scorsi dalla Squadra Mobile di Latina. Il ventenne, già coinvolto in vicende legate agli stupefacenti e protagonista di una fuga ad alta velocità per sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine nel gennaio scorso, è stato individuato come il principale responsabile di una serie di azioni criminali ai danni di un suo conoscente.

Le accuse: estorsioni e violenze per ottenere denaro

Le indagini hanno permesso di ricostruire come, a partire da luglio 2025, il giovane – insieme ad altri soggetti attualmente sotto indagine – abbia più volte tentato di ottenere, con violenza e minacce, somme di denaro e altri vantaggi da un conoscente. Le richieste, che ammontavano a decine di migliaia di euro, sarebbero nate da dissidi legati al noleggio di autovetture, servizio che era stato interrotto proprio per evitare ulteriori problemi con la giustizia, vista la condotta del ventenne.

Minacce anche ai familiari della vittima

Le pressioni esercitate dal giovane non si sarebbero limitate al solo conoscente. In più occasioni, infatti, le condotte estorsive e intimidatorie sarebbero state rivolte anche ai familiari della persona offesa. In particolare, verso la fine di agosto, il padre della vittima è stato aggredito all’interno della propria abitazione: secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventenne avrebbe fatto irruzione armato di un tubo e di spray urticante, colpendo violentemente l’uomo e minacciando di morte sia lui che il figlio.

Atti intimidatori e danneggiamenti

Nei giorni precedenti al pestaggio, la stessa abitazione era già stata teatro di gravi episodi intimidatori. Gli investigatori hanno infatti accertato l’esplosione di un proiettile, poi rinvenuto su una finestra, e il danneggiamento del portone d’ingresso, probabilmente colpito con un’arma bianca. Anche questi episodi sono stati attribuiti al giovane arrestato, che avrebbe così cercato di aumentare la pressione sulla vittima e i suoi familiari.

Il quadro accusatorio: atti persecutori e stato d’ansia

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura di Latina, ritenendo fondata anche la contestazione del reato di atti persecutori. Le ripetute condotte violente e minacciose avrebbero infatti provocato nella persona offesa uno stato di ansia e frustrazione tale da indurla a temere per la propria incolumità e quella dei suoi cari.

L’arresto e la denuncia del fratello

L’arresto è stato eseguito presso l’abitazione del giovane, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato anche il fratello dell’indagato. Quest’ultimo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo rivolto pesanti insulti e minacce verbali ai poliziotti impegnati nelle operazioni di arresto.

