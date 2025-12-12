Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto e un sequestro di armi ed esplosivi. A finire nei guai un uomo di 45 anni originario di Acate (Ragusa) che è stato fermato e denunciato per detenzione illegale di arma clandestina, ricettazione, detenzione illegale di arma alterata, detenzione illegale di ordigni esplosivi e detenzione illegale di munizioni. L’intervento è stato eseguito dopo una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale nascosto all’interno della sua abitazione.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato P.S. di Vittoria, che hanno agito nell’ambito di un’attività investigativa mirata sul territorio. L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato individuato come sospetto durante le indagini e sottoposto a una perquisizione domiciliare.

La perquisizione e la scoperta dell’arsenale

Durante la perquisizione presso l’abitazione del 45enne di Acate, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale nascosto in un vano della cucina. Il materiale sequestrato comprendeva un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica a salve modificata per esplodere cartucce calibro 9, 32 cartucce di vario calibro (12, 9 e 7.65) e due ordigni esplosivi artigianali.

Le accuse e le conseguenze

L’uomo è stato arrestato in flagranza e associato presso la Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

