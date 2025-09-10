Iryna Zarutska uccisa in metro a Charlotte, accoltellata dal senzatetto Decarlos Brown: la reazione di Trump

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invocato la pena di morte per Decarlos Brown Junior, l’afroamericano di 34 anni che il 28 agosto ha accoltellato la giovane ucraina Iryna Zarutska a Charlotte, nella Carolina del Nord, su un treno della metropolitana. Il brutale omicidio ha scosso molto l’opinione pubblica, anche per un video shock, diffuso dai funzionari del Charlotte Area Transit System, l’ente responsabile del trasporto pubblico nell’area metropolitana, in cui si vedono gli istanti precedenti e quelli successivi all’accoltellamento.

L’omicidio della 23enne Iryna Zarutska

Iryna Zarutska era una 23enne ucraina che si era rifugiata negli Stati Uniti per fuggire alla guerra in corso nel suo Paese. Ed è stata uccisa a Charlotte, in North Carolina dopo il suo turno di lavoro in pizzeria.

Nel video diffuso dalle autorità, si vede la giovane salire sul treno con le cuffie alle orecchie e un cappellino nero. Dietro di lei un uomo, il 34enne Decarlos Brown, indossa una felpa rossa ed estrae un arma, probabilmente un coltello.

GETTY IMAGES

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

A un certo punto, e senza un apparente motivo, l’uomo, colpisce la donna. Poi si sposta camminando verso il fondo del vagone, perdendo gocce di sangue forse dall’arma del delitto.

Chi è il 34enne fermato

Decarlos Brown è un senzatetto di 34 anni. Era stato fermato già più volte, a partire dal 2011, con le accuse di furto aggravato, rapina a mano armata e minacce.

La polizia di Charlotte lo ha fermato dopo essere sceso sul binario alla prima fermata utile dopo aver commesso il delitto.

Ora Decarlos Brown è accusato di omicidio di primo grado. Resta ancora sconosciuto il movente: in carcere, infatti, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La reazione di Donald Trump

In un videomessaggio registrato nello Studio Ovale il presidente americano Donald Trump, che ha mostrato una foto della vittima 23enne e anche un fermo immagine dell’attacco, ha assicurato che risponderà “con forza” contro il crimine nelle città democratiche.

“E’ stata massacrata da un mostro folle che vagava libero dopo essere stato arrestato 14 volte“, ha detto il tycoon. “Non possiamo permettere che una banda criminale depravata di violenti recidivi continui a seminare distruzione e morte in tutto il nostro Paese. Dobbiamo rispondere con forza e fermezza. Dobbiamo essere feroci proprio come loro”, ha aggiunto Trump.

Poi su Truth, il presidente Usa ha scritto un post dedicato ancora a questa vicenda: “L’animale che ha ucciso così violentemente la bellissima ragazza ucraina, venuta in America in cerca di pace e sicurezza, dovrebbe ricevere un processo rapido e la pena di morte! Non c’e altra opzione”.