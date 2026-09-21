Isabella Marsilio accoltellata a scuola, professoressa difesa dal figlio dopo le polemiche: "Strumentalizzate"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Stefano, il figlio della professoressa Isabella Marsilio accoltellata a scuola da un suo studente di 13 anni, ha difeso la madre dopo le polemiche degli ultimi giorni, definendo "strumentali" gli attacchi su argomenti che non c’entrano nulla con l’insegnamento e la professionalità di sua mamma.

Le parole del figlio della professoressa Isabella Marsilio

Stefano, figlio della professoressa accoltellata a scuola a Roma sabato mattina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mattino Cinque.

Le sue parole: "Mia madre è un tipo assolutamente forte caratterialmente, si sta riprendendo benissimo. Nell’immediato mi ha detto di voler tornare a insegnare il prima possibile".

Il figlio di Isabella Marsilio ha raccontato: "Siamo rimasti tutti quanti senza parole per quanto accaduto, precedenti non ce ne sono stati. Certo, ogni tanto si parlava di situazioni a scuola. Lei ha sempre detto che quando si presentava un caso particolarmente difficile, lei cercava di affrontarlo da persona prima ancora che da insegnante".

La discussione si è poi spostata sulle critiche ricevute dalla professoressa per i suoi metodi di insegnamento giudicati troppo severi e per le sue convinzioni politiche.

Il figlio ha detto: "Ho visto alcuni commenti su mia madre, non me ne sono curato particolarmente perché è normale che su ogni cosa c’è chi approva e chi no. Fa parte della normale dialettica. Strumentalizzare alcuni argomenti che nulla c’entrano con l’insegnamento e con la professionalità che mia madre ha sempre dimostrato, però, è sbagliato".

Poi ha aggiunto: "Mia madre è una persona assolutamente umana. Prima di insegnare cerca sempre il rapporto umano con i ragazzi. Lei è severa solo al fine di trasmettere valori e tutto ciò che è possibile. Non ha mai dimostrato una severità che va al di là del suo cercare di essere una madre anche a scuola".

Isabella Marsilio: "Sono stata massacrata in modo spietato"

Al Corriere della Sera, la stessa Isabella Marsilio si è lamentata per gli attacchi ricevuti: "Sono stata massacrata in modo spietato. (…) Mi hanno dato della nazista, assassina, mostro, un pericolo per la società".

A proposito delle sue convinzioni politiche, la professoressa ha spiegato: "Il punto è essere di destra, non fascista. Ed è ridicolo parlare ancora di fascismo". Su quanto da lei detto in favore della remigrazione, ha poi chiarito: "Su questo concetto mi hanno violentata psicologicamente. Non intendevo deportazioni di infausta memoria".

Le scuse dei genitori dello studente che ha accoltellato la prof

I genitori dello studente che nella mattinata di sabato 19 settembre ha accoltellato in una scuola di Roma Isabella Marsilio hanno inviato una mail di scuse alla professoressa.

La sua reazione: "Mi ha fatto davvero piacere riceverla". La prof ha riferito: "Mi hanno scritto che si scusano per quanto fatto dal figlio e che mi sono vicini".

Alla trasmissione Ore 11, la professoressa Isabella Marsilio ha ribadito: "Al ragazzo vorrei dire ‘Non avere paura di tornare davanti a me, cercami e vieni a trovarmi. Da me non potrai che avere una parola di conforto e di dispiacere nell’aver visto quante brutte cose avevi dentro’. Alla famiglia, invece, direi di prendere coscienza piena e profonda di ciò che il ragazzo ha saputo mettere in atto".

Il ritorno a scuola degli studenti della prof accoltellata

Gli studenti della scuola media Giovanni Verga a Roma, dove sabato è avvenuta l’aggressione, sono rientrati nelle loro classi nella mattinata di lunedì 21 per la prima volta dall’accoltellamento.

Due lunghi drappi rossi sono stati stesi lungo il cancello d’ingresso, a tutela della privacy di ragazze e ragazzi. Gli studenti sono entrati alla spicciolata prima dell’orario normale di ingresso, già a partire dalle 7,20 del mattino. Carabinieri e polizia locale hanno presidiato il viale di fronte all’ingresso dell’istituto.