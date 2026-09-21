Isabella Marsilio, la prof accoltellata accusa gli hater sulla remigrazione: "Violentata psicologicamente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La professoressa Isabella Marsilio, accoltellata a scuola a Roma da uno studente 13enne, ha risposto agli attacchi ricevuti per le sue posizioni politiche, che l’hanno costretta a chiudere i social network. L’insegnante ha anche rivelato di aver ricevuto una e-mail dai genitori del ragazzo, che si sono scusati per il gesto del figlio.

Perché la prof Isabella Marsilio ha dovuto chiudere i social

Isabella Marsilio ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera a distanza di tre giorni dall’aggressione in classe subita da parte di un suo alunno di 13 anni.

L’insegnante è stata molto criticata sui social network per le sue posizioni politiche, tanto da dover chiudere i suoi profili. A tal proposito ha detto: “Sono stata massacrata in modo spietato“. E ancora: “Chi mi attacca per il mio pensiero politico, manifesta così di essere, appunto, fascista, limitando la mia libertà di espressione. Mi hanno dato della nazista, assassina, mostro, un pericolo per la società”.

La posizione di Isabella Marsilio sulla remigrazione

Isabella Marsilio ha spiegato così la sua posizione politica: “Il punto è essere di destra, non fascista. Ed è ridicolo parlare ancora di fascismo”.

La docente ha aggiunto: “Per molti essere di destra significa essere razzisti e odiare chi non ha il colore della mia pelle? Essere di destra vuol dire altro, libertà, rispetto della propria storia, dei propri valori, ordine, rispetto. Se tutto quello che ho elencato significa essere fascisti, allora sì sono fascista. E la destra che sta governando, sono tutti fascisti, nazisti?”.

La professoressa Isabella Marsilio ha chiarito anche il suo punto di vista sulla remigrazione: “Su questo concetto mi hanno violentata psicologicamente. Non intendevo deportazioni, di infausta memoria. Sono lontanissima da questo passato storico, dalle leggi razziali. Intendo soltanto, limitatamente ed esclusivamente, tutti coloro che arrivano nel nostro paese in modo irregolare, anzi più precisamente chi viene solo a delinquere”.

Le scuse dei genitori dello studente 13enne

I genitori dello studente 13enne che ha accoltellato Isabella Marsilio hanno inviato una e-mail di scuse alla professoressa, che ha apprezzato il gesto: “Mi ha fatto davvero piacere riceverla. (…) Mi hanno scritto che si scusano per quello che ha fatto il figlio e che mi sono vicini”.

L’insegnante è stata criticata anche per aver detto di aver già “perdonato” il suo aggressore.

Su questo, ha commentato: “Mi hanno accusata di aver sottovalutato il fatto. L’ho perdonato, ma c’è un enorme ‘ma’. Chiaramente ha un grave malessere, va aiutato, non può essere lasciato a sé stesso e tantomeno nelle mani dei genitori, che pare non abbiano saputo gestirne le problematiche”.