Isabella Nefar, l’intervista all’attrice in La legge di Lidia Poët 3: “Senza perdere mai leggerezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che abitano i luoghi senza appartenere davvero a nessuno di essi. Persone che crescono imparando molto presto che esistere significa attraversare confini, lingue, identità, aspettative. E che, a forza di stare tra due mondi, si finisce per non sentirsi mai del tutto a casa, ma neppure completamente stranieri. Parlare con Isabella Nefar significa entrare proprio in questo spazio sospeso. Un luogo interiore fatto di partenze, di adattamenti, di nostalgia, di ostinazione. Un luogo in cui la libertà non è una parola astratta, ma qualcosa che si conquista ogni giorno, spesso pagando un prezzo altissimo. Nel suo racconto non c’è mai compiacimento. Non c’è retorica. C’è piuttosto una lucidità rara, quasi dolorosa, nel guardare se stessa e il mondo. Isabella Nefar, attualmente su Netflix nella serie La legge di Lidia Poët 3, parla del proprio percorso come di una continua tensione tra ciò che si è e ciò che gli altri si aspettano che tu sia. Troppo italiana per l’Iran, troppo iraniana per l’Italia, troppo difficile da collocare per chi ha bisogno di etichette semplici. Forse è proprio da questa impossibilità di essere definita che nasce il suo modo di stare al mondo. E anche il suo modo di recitare. Perché, ascoltandola, si ha la sensazione che il lavoro dell’attrice, per lei, non sia mai stato soltanto un mestiere. È stato un rifugio, una forma di resistenza, un tentativo di dare un nome a tutte le parti di sé che non riuscivano a trovare spazio altrove. Ci sono passaggi della sua storia che colpiscono per la loro durezza. L’idea di crescere sapendo che il proprio corpo, il proprio modo di vestirsi, il proprio desiderio di esprimersi possono trasformarsi in un pericolo. L’idea di dover partire per diventare se stessi. E, ancora più doloroso, l’idea che quella stessa libertà conquistata possa impedire di tornare indietro. Eppure, dentro tutto questo, Isabella Nefar conserva una leggerezza sorprendente. Non superficiale, ma profonda. Una leggerezza che non nasce dall’assenza di dolore, bensì dalla capacità di conviverci senza lasciarsi schiacciare. È la leggerezza di chi continua a credere nell’arte, nell’immaginazione, nella possibilità di raccontare un Paese anche attraverso una storia d’amore, una cucina, una stanza, uno specchio mai appeso. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie non è soltanto un’intervista a un’attrice. È il ritratto di una donna che ha imparato a trasformare l’assenza in movimento, il limite in desiderio, la paura in determinazione. E forse è proprio questo che resta, alla fine: l’idea che alcune persone non smettano mai di cercare casa. Ma che, nel frattempo, imparino a costruirla dentro di sé.

Virginia è il personaggio che interpreta nella serie La legge di Lidia Poët 3. Chi è Virginia per Isabella? Che cosa ha rappresentato e quale sfida recitativa ha comportato?

“Per me Virginia ha incarnato l’essenza stessa dell’intera serie. Già il progetto, di per sé, è stato speciale: ho amato molto lavorare a questa produzione, anche perché nutro una profonda stima per questi interpreti emergenti, che fino a poco tempo fa erano quasi sconosciuti. Ho sentito molto vicini a me, e al mio modo di essere, sia il loro talento sia la scrittura della serie: già soltanto entrarne a far parte è stato straordinario. Inoltre, affronta temi che sento profondamente. Credo non sia un caso essere arrivata a questa storia: si parla di diritti femminili, di donne che combattono per i diritti di altre donne. Poi c’è Virginia, una detenuta di cui non conosciamo fino in fondo la vicenda o il passato, ma che immagina un mondo senza uomini, convinta che sarebbe migliore. Lo confida anche a Grazia, il personaggio interpretato da Liliana Bottone, che sembra aver ucciso il marito e per questo finisce in prigione. Tra loro nasce un legame profondo. Entrambe cercano la libertà, desiderano essere ascoltate per ciò che hanno difeso, ma si ritrovano in carcere a causa di un’ingiustizia. Interpretare una figura del genere in un periodo in cui il tema dei diritti femminili è così centrale è stato molto intenso. Nel mio Paese, l’Iran, si continua a parlare di attiviste incarcerate, di donne che si battono per altre donne e vengono imprigionate. Per questo credo sia stato quasi inevitabile, prima o poi, confrontarmi con un ruolo simile: è stato molto emozionante dare voce a una persona così. Naturalmente non aveva nulla a che vedere con la storia dell’Iran, ma in un momento storico in cui i diritti delle donne, nonostante tutte le battaglie, in molti Paesi non sono ancora pienamente riconosciuti e in altri, anche in Occidente, vengono messi in discussione, mi è sembrato importante partecipare a un progetto di questo tipo”.

Ha usato una parola molto bella: “libertà”. Quanta libertà è servita, o quanta esigenza di libertà è stata necessaria, perché Isabella potesse dirsi: «Voglio fare l’attrice»?

“Non è stato semplice. Vivere in un Paese in cui, già solo per il fatto di essere donna, uscire di casa significa ogni giorno lottare per la propria libertà vuol dire convivere con pensieri continui: domandarsi se si tornerà a casa, se si verrà fermate per come si è vestite. Parlo anche di una generazione diversa da quella di oggi. Sono più di dieci anni che non torno in Iran e appartengo quindi a una generazione precedente rispetto a quella attuale, che invece lotta, esce di casa vestita come desidera, con i colori che preferisce e seguendo il proprio stile. Non mi ero mai concessa una libertà simile, come del resto molte donne della mia generazione. Dopo ciò che è accaduto con Donna, Vita, Libertà, questa nuova generazione ha sviluppato una mentalità diversa: nutro una profonda ammirazione per queste ragazze e questi ragazzi che si espongono, prendono posizione e rivendicano i propri diritti. Per me, crescere in Iran, come per molte altre donne, significava non potersi rappresentare, esibire, affermare, ma neppure esplorare liberamente la propria creatività. Ho sempre sognato di non essere soltanto un’attrice. All’inizio, in realtà, volevo diventare una ballerina. Sognavo di essere la ballerina di Michael Jackson. Però tutto questo era illegale, non era possibile. Non esistevano luoghi in cui esibirsi o sperimentare. Per tutta l’adolescenza e la giovinezza ho avvertito l’assenza della possibilità di esibirmi o anche solo di provare attività che, in altri Paesi, venivano considerate normali esperienze extrascolastiche per adolescenti. Nonostante questo, come molti altri giovani, facevamo tutto tra quattro mura, in modo clandestino, come si poteva. Così il desiderio di diventare attrice si è trasformato quasi in una missione personale. Volevo dimostrare a me stessa, ma anche al contesto e al sistema di regole in cui sono cresciuta, che ciò che mi veniva presentato come impossibile, in realtà, poteva diventare reale”.

Ovviamente è servita anche molta determinazione. È stato necessario partire, formarsi altrove. Ma non ha mai temuto che quella determinazione, o quell’ambizione, potessero rappresentare una minaccia per lei stessa?

“C’erano troppa tenacia e troppa ambizione nel desiderio di riuscirci e di dimostrare che ne ero capace. Tutto ciò che avevo intorno era un continuo susseguirsi di rifiuti. Mi veniva ripetuto che non ce l’avrei fatta, che il sistema non me lo avrebbe permesso, che andare dall’altra parte dell’oceano fosse troppo spaventoso, che non sarei mai potuta diventare un’attrice. E non accadeva soltanto nel mio Paese. Anche insegnanti e persone vicine a me sostenevano che non fossi adatta, che, se non si è una Sophia Loren, non si può pensare di recitare. Crescere in un ambiente che, invece di incoraggiarti e spingerti a realizzarti, cerca di soffocarti, mi ha portata ancora di più a voler dimostrare che invece fosse possibile. La libertà di poter dire che desideravo intraprendere quella strada e che l’avrei perseguita fino in fondo è stata fondamentale. Credo che proprio i limiti imposti dalla società e dalle leggi con cui sono cresciuta siano diventati, col tempo, una spinta e una forza che mi hanno portata a lavorare duramente per costruire la carriera che ho oggi”.

Domanda forse banale: tra coloro che provavano a smorzare il suo entusiasmo c’erano anche donne? E, se sì, ha capito quale esigenza le muovesse?

“Sì, c’erano anche donne. Credo ci fosse una difficoltà a guardare oltre certi limiti. Sono sempre cresciuta tra due mondi. In persiano, quando si dice di essere ‘metà e metà’, si usa un’espressione che significa letteralmente ‘metà sopra italiana e metà sotto iraniana’. È come essere divisi in due. E io mi sono sempre sentita a metà. Sono cresciuta in un contesto in cui non c’era nessuno come me, nessuno che vivesse tra due culture. Credo che il fatto di non essere facilmente collocabile in una categoria spiazzi le persone. Non sanno dove collocarti, come definirti. Questo genera confusione e quasi una reazione implicita: sostenere che non puoi farcela perché non sanno in quale spazio inserirti. Quando vivevo in Iran non potevo fare certe esperienze perché ero considerata troppo italiana. Quando sono arrivata in Italia, invece, non potevo fare determinate scelte perché apparivo troppo iraniana. È sempre stato così: una difficoltà, da parte degli altri, nel guardare oltre gli schemi”.

Però questo era un problema degli altri. Lei sapeva benissimo quale parte di sé fosse italiana e quale iraniana. Se oggi le chiedessi in che cosa si sente italiana e in che cosa si sente iraniana, avrebbe una risposta?

“Non è una domanda banale, anzi, è molto complessa. E non me l’avevano mai posta. Probabilmente direi che la mia determinazione, il modo in cui mi concentro sugli obiettivi, il fatto di andare dritta per la mia strada e anche di essere severa con me stessa derivano molto dalla mia esperienza iraniana. Mi riconosco in questo, come molte donne e molti uomini iraniani. Sono persone estremamente focalizzate su ciò che vogliono ottenere, perché spesso non esiste un’altra via d’uscita. Se bisogna imparare l’inglese per andarsene, allora lo si impara perfettamente. Se serve un master o un dottorato per lasciare l’Iran, allora si affronta quel percorso. Quella determinazione probabilmente nasce dal fatto di essere nata lì e di essere cresciuta circondata da persone con questa mentalità. Per quanto riguarda la mia parte italiana, forse direi il gusto, l’estetica, i sapori. Sono aspetti che appartengono sia alla cultura iraniana sia a quella italiana, ma forse, sotto questo profilo, mi sento più italiana. Nel modo di osservare la realtà da un punto di vista estetico, nel capire quali elementi stanno bene insieme. Forse anche in una certa leggerezza. Però essere italiani e iraniani significa condividere anche molti tratti comuni. Anche gli iraniani possiedono una leggerezza simile a quella degli italiani. Nonostante la situazione politica del Paese e le restrizioni, negli iraniani c’è una capacità di alleggerire il peso delle cose che credo di avere anch’io. Anche nei momenti di caos mantengo una calma interiore. E forse anche questo viene dall’Iran. Ecco, non saprei definire con precisione quale sia la mia parte italiana”.

US: CZ 24 Comunicazione

Lei è andata via sia dal primo Paese sia dal secondo. Oggi vive a Londra. Perché questa ulteriore scelta, che agli occhi di chi la osserva la fa apparire quasi nomade?

“Ho lasciato l’Italia in un periodo in cui essere inserita in una categoria era molto difficile. E quale luogo migliore di Londra per non essere etichettati? Mi sono trasferita lì perché potevo essere tutto ciò che volevo. In quel periodo Londra era molto più aperta rispetto all’Italia, soprattutto sul tema delle nazionalità, ma anche rispetto a ciò che si faceva a teatro, in televisione e al cinema. Londra è stata quel luogo, quella casa, in cui potevo essere tutto e niente: la caduta del pregiudizio. Sì, perché non esisteva quel tipo di giudizio basato sul fatto di essere italiana o iraniana. Essendo un melting pot di tantissime nazionalità, potevo essere chi desideravo senza dover essere inserita in una categoria precisa”.

Esiste sempre quel famoso mantra secondo cui attori si nasce, non si diventa. Nel suo caso, come definirebbe oggi l’incontro con la recitazione? Un’epifania, un colpo di fulmine o una lenta presa di coscienza?

“Credo che siamo tutti attori. Tutti recitiamo e tutti dobbiamo interpretare ruoli diversi per sopravvivere in questo mondo. Poi c’è chi decide di farne un mestiere e di essere pagato per immedesimarsi in qualcun altro. Per me probabilmente è stato un modo per fuggire da una realtà che non sentivo mia. Il vantaggio di essere italiana in Iran era che, d’estate, potevo andarmene e vivere quella mia dimensione italiana. Poi tornavo in Iran con tanto amore per il mio Paese, ma anche con la malinconia di non poter vivere altrove. Quindi, la recitazione è stata anche un modo per allontanarmi da una condizione che non mi rendeva felice e poter diventare qualcun altro. Quando poi mi sono trasferita in Italia e ho studiato recitazione qui, sentivo ancora di più la mancanza di casa, dell’Iran. Anche in quel caso la recitazione diventava un modo per dimenticare che non potevo tornare o che non ero con la mia famiglia. Con il tempo, però, mi ha fatto capire quante sfumature e quante dimensioni esistano dentro ciascuno di noi. Capita spesso di pensare di non possedere un determinato tratto di un personaggio. Dopo invece si scopre che era lì, nascosto, magari in minima parte. E frequentando quel personaggio, quella parte cresce sempre di più, fino a diventare anche propria: è uno dei doni più belli che la recitazione possa offrire. Oggi ciò che mi emoziona di più non è più il desiderio di fuggire, ma quello di restare. Fermarmi e capire che cosa susciti una sensazione nuova, che non pensavo di poter provare”.

E allora questa domanda se l’è cercata: qual è la sensazione che ha scoperto e che l’ha sorpresa di più? E quale, invece, l’ha spaventata maggiormente, perché non pensava le appartenesse?

“Probabilmente la sensazione che non pensavo di possedere e che mi spaventava di più era la leggerezza. Ho iniziato interpretando ruoli molto intensi, molto drammatici. Poi è arrivato un provino in cui mi veniva chiesto di essere leggera e il ruolo mi è stato affidato. Era in Leggere Lolita a Teheran. Dovevo portare in scena leggerezza, essere l’unica del gruppo di ragazze che non era stata picchiata né imprigionata. È stata una grande conquista, ma anche molto difficile, perché volevo trasmettere quella leggerezza senza renderla troppo evidente. È stata una sfida che mi ha spaventata moltissimo. Ma quando qualcosa mi spaventa, ne sono felice, perché so che proprio lì si nasconde qualcosa di importante”.

E invece qual è stata l’esperienza che l’ha emozionata di più e che, per certi versi, le ha anche cambiato la vita?

“Probabilmente il ruolo che mi ha trasformata di più è stato Nur in Profeti, il film di Alessio Cremonini, al fianco di Jasmine Trinca. È stato molto emozionante interpretare una ragazza che si trovava dalla parte sbagliata, ma che credeva davvero in ciò che faceva. Mi sono avvicinata a un credo e a una religione con cui sono cresciuta, ma a cui non mi ero mai realmente avvicinata. Mia madre è credente, ma sono sempre cresciuta libera di scegliere e non ho mai deciso di essere musulmana. Interpretare un personaggio in cui dovevo credere davvero, e aderire a valori molto forti, perché ciò che dicevo nel film era autenticamente bello, anche se inserito in un contesto completamente diverso, è stato molto intenso. Quando ho lasciato quel ruolo ho pianto moltissimo. Per separarmi da Nur ci sono volute settimane. Mi era rimasta addosso e volevo trattenerla il più a lungo possibile. Mi ha lasciato molto: una fede, un modo di pensare, una visione della vita che ho portato con me anche dopo il film”.

Che cosa rappresenta, nel suo immaginario, l’Iran del passato, quello che lei non ha vissuto?

“Dipende da quale periodo si prende in considerazione. Se ci riferiamo agli anni precedenti alla rivoluzione, li guardo in maniera piuttosto neutra. Esiste questa idea diffusa secondo cui quello fosse un periodo di libertà per tutti, ma credo che non fosse davvero così. Per molte persone è stata anche un’epoca di repressione e di mancanza di libertà. Abbiamo un po’ la percezione che sotto lo Scià tutti vivessero bene, ma non era vero, perché l’Iran era comunque molto influenzato dagli americani e dagli inglesi. Se potessi immergermi in quegli anni, mi piacerebbe capire come vivevano le donne, quanto fossero libere, che cosa potessero dire e quali possibilità avessero. Però non guardo quel periodo con nostalgia, come se desiderassi che oggi si tornasse esattamente a quella situazione”.

Sua nonna che cosa le raccontava di quell’Iran?

“Mi raccontava un Iran e uno stile di vita molto diversi. Poi, naturalmente, dipendeva molto dal ceto sociale e dalla regione. Mia nonna viene dal sud dell’Iran, un’area molto influenzata dagli inglesi. Mi parlava di strade pulitissime, di grande ordine, del fatto che tutti erano vestiti con molta eleganza. Le donne godevano sicuramente di libertà diverse. Lei descriveva quel periodo in questo modo. Ho sentito però anche altre persone raccontare di non essere state felici, magari perché vivevano in altre zone dell’Iran o nella capitale. Quindi sì, da una parte esistevano una libertà e un’avanguardia che in molti Paesi europei ancora non c’erano, però dal punto di vista politico le persone non erano così soddisfatte della situazione”.

Per Isabella Nefar, oggi, che cos’è il successo?

“Per me il successo significa interpretare ruoli che parlano al pubblico e che rappresentano persone che normalmente non trovano spazio sullo schermo. Quella minoranza che vediamo raramente e che invece merita di vedere raccontata la propria storia. Per me il successo arriva quando qualcuno guarda un personaggio, si sente rappresentato e magari trova anche la spinta per cambiare qualcosa nella propria vita. Oppure, più semplicemente, si sente riconosciuto. Questa è la parte più bella del mio lavoro”.

Quindi il successo non coincide con la fama o con la popolarità?

“La fama, secondo me, va usata con intelligenza. Non dico di non voler diventare famosa, ma se accadesse utilizzerei quella visibilità per parlare di più dell’Iran, dell’Italia e dei temi che mi stanno a cuore. Se si hanno follower o persone che ti seguono, si può trasmettere qualcosa: si può diventare un punto di riferimento. Lo dico anche in modo un po’ egoistico, perché sono cresciuta senza figure in cui riconoscermi. Quando ero giovane non conoscevo attrici o attori italo-iraniani. Le persone che ammiravo e che vedevo muoversi tra il cinema iraniano e quello internazionale, non appena hanno provato a farlo, sono state esiliate. Oppure non hanno più avuto il permesso di rientrare. È davvero difficile trovare modelli nei quali riconoscersi. Quando penso alla fama, penso soprattutto a questo: mi piacerebbe diventare un punto di riferimento per qualcuno”.

Ma davvero l’arte, o comunque la conoscenza, è così pericolosa da costringere un artista all’esilio?

“Per alcuni Paesi, sì. L’arte e la cultura sono tra i primi ambiti a essere colpiti in qualunque dittatura. La storia ci insegna che tra le prime cose a essere bruciate ci sono i libri. Qualunque forma d’arte o di espressione diventa quindi pericolosa, perché porta a intravedere un’alternativa, a immaginare una vita diversa da quella in cui non si è felici. L’arte diventa un’arma e, proprio per questo, molti Paesi la controllano, la vietano o la censurano”.

Nei momenti di vuoto, quando non recita, non è a teatro o sul set, come risponde a quell’esigenza di esprimersi artisticamente?

“Non me lo ricordi, perché è un pensiero che mi accompagna ogni giorno. Cerco sempre di mantenere viva quell’energia creativa. Può sembrare quasi una visione un po’ magica, ma è come ricordare all’universo che esisto. Torno alle basi: ricomincio a studiare, torno a recitare con altri attori. Siamo talmente abituati a stare da soli nelle nostre stanze a registrare self tape, a inviare video nel vuoto senza ricevere risposta, che a volte dimentichiamo che recitare significa agire e reagire davanti a un’altra persona. Quindi, torno in classe. Poi, per me, lo sport è fondamentale. Mi mantiene attiva non solo fisicamente, ma anche mentalmente. È un elemento essenziale per stare bene, anche dal punto di vista della recitazione. E poi c’è il vivere. A volte, quando non si recita per molto tempo, si diventa quasi attori migliori, perché si ha il tempo di lasciare sedimentare tutto ciò che si è vissuto. È come in agricoltura: bisogna lasciare riposare il terreno”.

Si accumula anche esperienza?

“Esatto. Bisogna quasi allontanarsi, per poi tornare. Per esempio, da due anni porto in scena un one woman show in cui racconto la storia di una donna iraniana che lascia il proprio Paese dopo una relazione abusiva e arriva in Regno Unito. Non parla bene l’inglese, deve imparare la lingua, deve imparare a cucinare, perché in Iran aveva una vita di successo e non aveva mai avuto tempo di occuparsi di queste attività. Piano piano, attraverso la cucina, trova un modo per avvicinarsi alla cultura inglese e costruire una comunità. Durante lo spettacolo preparo un celebre piatto iraniano e racconto questa vicenda. L’ho lasciato da parte per sei mesi e, quando ci sono tornata, ero diversa. Era cambiata Isabella e quella storia mi toccava in un altro modo. Questi sono periodi preziosi: allontanarsi e poi ritrovare qualcosa che si è già fatto rende più maturi”.

Che cosa farebbe sentire Isabella fuori posto su un set o su un palco?

“Non sapere le battute. Ci sono attori bravissimi a improvvisare. Li ammiro molto, ma non sono affatto un’improvvisatrice. Sul palco, dopo aver fatto un one woman show, so che succede di tutto: persone che entrano in scena, persone che parlano mentre reciti. Quindi lì si diventa pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Sul set, probabilmente, la situazione che mi metterebbe più in difficoltà sarebbe sentirmi chiedere all’improvviso di improvvisare. In quel momento andrei nel panico. Parlo tre lingue e già questo, a volte, mi manda in confusione.”

È perché ha la mania del controllo?

“Sì, probabilmente sì. Le situazioni impreviste non fanno per me. Poi certo, durante le lezioni bisogna affrontarle e a volte emergono aspetti bellissimi. Però l’improvvisazione è una delle esperienze che mi spaventano di più”.

Se la stanza in cui dorme potesse parlare, che cosa racconterebbe di lei?

“Direbbe che Isabella sogna in grande. E direbbe anche che dorme poco, che non ha molta pazienza. Bisogna imparare a dare tempo alle cose, a lasciarle maturare da sole. Però, dall’altra parte, essendo dei Gemelli, ho questa fame di fare tutto. Non soltanto nella recitazione: anche nella scrittura, nella produzione. Sono sempre immersa in mille attività. C’è una grande energia, forse anche perché da piccola non potevo fare tutto ciò che desideravo”.

Se in questa stanza ci fossero delle fotografie, quale sarebbe quella a cui non potrebbe rinunciare?

“In realtà nella mia stanza non c’è neppure una fotografia. Sono una grande amante del bianco e del minimalismo. Mi piace l’idea che le cose scorrano, perché nulla resta e tutto passa. Forse è proprio questo: non voglio che nulla rimanga incorniciato”.

Non ci sono neppure specchi?

“C’è uno specchio, ma non lo uso. Dovrei appenderlo da cinque anni e non l’ho mai fatto. Però è uno specchio iraniano e probabilmente è l’unico oggetto che mi ricorda casa.”

Lo specchio le mostra chi è?

“Riflette una persona che cerca di essere presente, ma che è quasi sempre proiettata verso il futuro. E a volte devo ricordarmi di vivere il presente. Poi però succedono eventi nel mondo, o nella vita, che ti obbligano a farlo.”

È indulgente con se stessa?

“No, sono molto severa con me stessa. Credo che i Gemelli siano molto severi con se stessi.”

E con il senso di colpa come si rapporta?

“Rimorsi, mai. L’aver lasciato l’Iran, l’aver deciso di non tornare, l’aver scelto di non avere una sola casa: tutto questo c’era. Ma più che senso di colpa era tristezza, qualcosa con cui fare pace. Il vero senso di colpa, no. C’è sempre stato, piuttosto, il bisogno di cambiare una situazione che stava diventando troppo comoda. È qualcosa che faccio continuamente. Però oggi non ho rimorsi”.

Lei dice di non avere rimorsi per aver lasciato l’Iran, ma oggi potrebbe tornarci?

“È una domanda a cui vorrei rispondere con certezza, ma non lo so. Credo che, considerando i progetti a cui ho preso parte e le posizioni che ho espresso, per me non sia consigliabile tornare”.

Tornando alla sua severità con se stessa, ci sono gesti di tenerezza che si concede? E qual è stato eventualmente l’ultimo?

“Sì, essere un po’ più indulgente con me stessa è qualcosa che devo ricordarmi ogni giorno. Per esempio, abbiamo girato La legge di Lidia Poët durante i dodici giorni della guerra con l’Iran. Era davvero straziante vedere tutto quello che stava accadendo e poi andare sul set e interpretare quel ruolo con professionalità, senza perdere la concentrazione. In quei momenti ho dovuto ricordarmi continuamente che ciò che stava succedendo era al di fuori del mio controllo. Non potevo decidere per i miei genitori, non potevo decidere per i miei amici. E dovevo essere più indulgente con me stessa. Per chi si trova fuori dall’Iran, tutto questo è quasi ancora più straziante. C’è l’impossibilità di fare qualcosa. Si resta lì, spettatori di ciò che accade su uno schermo, senza poter intervenire. Chi invece vive direttamente la guerra prova paura, terrore, subisce perdite. Però può anche agire, decidere, scegliere se restare, se andare via, se andare al lavoro. Esiste comunque una possibilità di scelta”.

Che cosa avrebbe voluto fare, se ne avesse avuto la possibilità?

“In quei dodici giorni avrei voluto portare via tutte le persone che amo il prima possibile”.

E immagino che sia ancora ciò che vorrebbe fare oggi.

“Sì, anche se adesso è un po’ diverso. La guerra è sempre la stessa, i bombardamenti sono sempre gli stessi, i nemici e le ragioni degli attacchi restano invariati. Però adesso c’è quasi un rispetto diverso. Come se dovessi accettare che chi è lì sappia meglio di me quale sia la scelta giusta. Forse devo lasciare che siano loro a decidere per se stessi”.

Lei ha una prospettiva diversa dalla mia. Perché, secondo lei, nella percezione comune ci sono vittime di guerra che sembrano valere più di altre? Perché, per esempio, davanti alla guerra in Ucraina l’opinione pubblica sembra empatizzare subito, mentre quando sente parlare delle vittime in Iran quasi finge di non vedere?

“È una domanda che mi pongo anch’io. C’è stato molto silenzio durante i massacri dell’autunno. È servito molto tempo perché le persone iniziassero a parlare di ciò che stava accadendo in Iran. Credo esista quasi una normalizzazione del fatto che, in quella parte del mondo, certe tragedie accadono. Come se il Medio Oriente fosse percepito come un luogo in cui guerra, violenza e bombardamenti facciano parte della normalità. Poi, improvvisamente, se ne parla di più quando ciò che accade lì comincia a coinvolgere anche chi vive qui. Perché la guerra in Iran non riguarda soltanto l’Iran. Coinvolge anche il petrolio, l’economia e dinamiche che finiscono per avere conseguenze anche in Europa. È molto triste. Ho visto persone essere molto presenti e molto esplicite rispetto a ciò che succedeva in altri Paesi e poi restare completamente in silenzio su quello che accadeva in Iran. Per me è stato molto deludente”.

È il meccanismo delle guerre di serie A e delle guerre di serie B. Ed è proprio lì che l’arte dovrebbe sposare la causa e non il luogo. Non credo all’artista che dice di fare arte e non politica. L’arte è una delle prime forme di politica.

“Sì. E vale anche per i festival. I festival scelgono i film anche in base alla politica. Quindi è inutile sostenere di non essere politici quando poi si assegnano premi e visibilità sulla base di certe dinamiche”.

Oggi è serena rispetto alla situazione che vede intorno a sé?

“Ci provo, ma non è facile. È quasi come se ci fosse un allarme sul telefono che deve ricordarmi continuamente di respirare”.

Cosa sta facendo in questo periodo?

“Sto portando in giro anche alcuni cortometraggi che ho realizzato e mi fa piacere parlarne. È giusto e importante parlare dell’Iran di oggi e di quello che vediamo nei media. Però mi piace anche parlare dell’importanza dell’artista nel raccontare un Paese al di là della politica. Si può fare politica anche con un film che non è apertamente politico. Quando mi parlava di successo e di visione, immaginavo anche un mondo in cui Paesi come l’Iran non vengano raccontati soltanto attraverso il regime, la repressione e la guerra. Mi piacerebbe vedere storie quotidiane, storie d’amore, persone comuni. Vorrei che questi Paesi venissero raccontati in un modo capace di avvicinarci a loro, e non di allontanarci. Spero che si realizzino più progetti sull’Iran che raccontino anche semplicemente due persone che si innamorano, immerse nella loro quotidianità”.