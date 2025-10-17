Isak Andic fondatore di Mango morto durante un'escursione, il figlio Jonathan indagato per omicidio
La morte di Isak Andic, fondatore di Mango, potrebbe non essere legata a un incidente: la Polizia catalana indaga sul figlio Jonathan per possibile omicidio
La morte di Isak Andic, imprenditore fondatore di Mango, potrebbe non essere stata accidentale. Dietro la caduta dell’uomo, precipitato in un burrone durante un’escursione, potrebbe esserci un omicidio. Sebbene manchino ancora prove definitive, la Polizia catalana sta indagando sul figlio dell’imprenditore, Jonathan, che era con lui nel momento in cui è morto.
Isak Andic, fondatore Mango, morto in montagna: le indagini segrete
Svolta nelle indagini sulla morte di Isak Andic, fondatore di Mango, avvenuta il 14 dicembre 2024 sul massiccio di Montserrat, in Catalogna.
Una prima ricostruzione sembrava aver confermato un tragico incidente avvenuto in montagna durante un’escursione.
Il figlio di Isak Andic, Jonathan, durante il funerale dell’imprenditore
L’imprenditore ha infatti perso la vita precipitando in un burrone, mentre si trovava in gita in montagna con il figlio Jonathan Andic.
Nei mesi, tuttavia, sono state condotte delle indagini segrete, grazie alle quali oggi si pensa che, più di un tragico incidente, si possa parlare di un caso di omicidio.
Il figlio Jonathan accusato di omicidio
Secondo quanto riportato da El País, la Polizia catalana sta indagando da mesi in segreto sul possibile omicidio, concentrando le proprie indagini sul figlio di Isak Andic, Jonathan.
È proprio Jonathan Andic l’unica persona che accompagnava il fondatore di Mango nel corso dell’escursione durante la quale è morto.
Le indagini hanno rivelato inoltre alcune dichiarazioni incongruenti da parte del sospettato sull’incidente avvenuto al padre.
Pesa, infine, la testimonianza di Estefanía Knuth, socia dell’imprenditore, che avrebbe rivelato agli investigatori che tra i due non correva buon sangue.
Al momento, tuttavia, non ci sarebbero prove conclusive a suo carico.
La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni
I portavoce della famiglia di Isak Andic hanno fatto sapere che non verranno rilasciate dichiarazioni in merito.
I famigliari dell’imprenditore e di Jonathan Andic hanno però confermato la piena collaborazione con le autorità, dichiarandosi certi che l’innocenza del figlio del fondatore di Mango verrà presto dimostrata.