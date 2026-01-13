Iscrizione a scuola entro il 14 febbraio, come si accede alla piattaforma Unica del Ministero dell'Istruzione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prende il via martedì 13 gennaio la procedura per l’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2026 – 2027 sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il MIM guidato da Giuseppe Valditara ha pubblicato una guida dettagliata che spiega come accedere al sito e completare la richiesta d’iscrizione.

Iscrizione a scuola 2026 – 2027: le date ufficiali

È possibile compilare la domanda di iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2026 – 2027 a partire dalle ore 8 di martedì 13 gennaio e fino alle ore 20 del 14 febbraio.

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi prime di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali, mentre sono facoltative per quanto riguarda le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

ANSA

Il Ministero dell’Istruzione ha tenuto a ricordare che, per l’anno scolastico 2026 – 2027, sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del Made in Italy.

Come accedere a Unica

Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sullo studente da iscrivere può accedere alla piattaforma Unica con identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature).

Dopo aver eseguito l’accesso con il profilo “Genitore”, dal menu principale bisogna selezionare prima la voce “Servizi” e poi “Gestione iscrizioni“.

Chi non ha ancora un profilo su Unica, dopo l’accesso troverà un collegamento diretto per le iscrizioni. Chi ha già un profilo su Unica, ma non come genitore, troverà in homepage un avviso con un collegamento diretto per accedere al servizio.

Come completare la domanda di iscrizione a scuola su Unica

Al primo accesso su Unica verrà chiesto di confermare o completare i dati personali.

In seguito sarà possibile iniziare a compilare la domanda di iscrizione, che si compone di tre sezioni da compilare con dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola (quella di prima scelta). Le scuole indicate come seconda e terza scelta verranno coinvolte, una dopo l’altra, esclusivamente nel caso in cui la prima scelta non abbia disponibilità di posti per l’anno scolastico 2026 – 2027.

È possibile compilare le sezioni della domanda in tempi diversi, salvando le informazioni già inserite senza inoltrare la domanda.

Prima di inoltrare la domanda, si consiglia di visualizzare l’anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti, dal momento che la domanda inoltrata non può essere modificata (per eseguire delle modifiche bisognerà contattare la scuola destinataria della domanda entro il termine delle iscrizioni).

Una volta inoltrata, la domanda verrà inviata alla scuola indicata come prima scelta (si riceverà un’email di conferma dell’invio della domanda).

Dopo il 14 febbraio 2026, la scuola di destinazione che ha preso in carico la domanda confermerà l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizzera alla scuola indicata come soluzione alternativa.

È possibile seguire l’iter della domanda all’interno dell’area riservata su Unica, ma si riceveranno via email tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda fino alla conferma di accettazione.

Chi non può iscrivere i figli attraverso Unica

In alcuni casi non è possibile iscrivere i figli attraverso la piattaforma Unica.

Resteranno in modalità cartacee e, pertanto, dovranno essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia, alle scuole della Valle d’Aosta, di Trento e Bolzano, nonché quelle riguardanti specifici percorsi indicati annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attualmente guidato da Giuseppe Valditara.