Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone deferite all’Autorità Giudiziaria, questo il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Isernia, dove sono stati sventati una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani e un furto in appartamento. Gli interventi sono stati effettuati nei giorni scorsi nell’ambito di servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati predatori.

I controlli a Isernia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di prevenzione e repressione dei reati sono state rafforzate a Isernia con particolare attenzione ai reati predatori e ai fenomeni legati alla movida. In questo contesto, una pattuglia della Squadra Mobile ha notato un’autovettura sospetta che si muoveva ad alta velocità tra le vie cittadine.

Dopo aver intimato l’alt, il conducente ha tentato la fuga, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica con manovre azzardate. Gli agenti sono riusciti a bloccare i fuggitivi e a sottoporli ai controlli di rito.

Tentata truffa ai danni di una coppia di anziani

Quasi in contemporanea, al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata la segnalazione di una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani.

La figlia della coppia, recatasi casualmente presso l’abitazione dei genitori, li ha trovati al telefono mentre contavano denaro contante. Insospettita dalla situazione, ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno fermato due individui nelle immediate vicinanze dell’abitazione: sul navigatore del loro telefono era stato impostato proprio l’indirizzo dei due anziani, probabilmente su indicazione di chi aveva effettuato la chiamata truffaldina.

Furto in appartamento sventato grazie a una segnalazione

In un altro episodio, la Squadra Volanti è intervenuta tempestivamente dopo una segnalazione per strani rumori provenienti da un appartamento nel centro cittadino.

Gli agenti hanno riscontrato segni di effrazione sul portone del condominio e, una volta all’interno, hanno sorpreso due individui intenti a scassinare la porta di ingresso di un appartamento al terzo piano. I due sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito.

Indagini e provvedimenti: uno dei fermati era evaso dai domiciliari

Dagli accertamenti è emerso che uno dei due fermati per il tentato furto era un cittadino extracomunitario, già sottoposto agli arresti domiciliari e da mesi irreperibile.

Nei suoi confronti il GIP ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha portato all’associazione presso la locale casa circondariale.

Deferimenti e reati contestati

Al termine delle operazioni, i due soggetti coinvolti nella tentata truffa sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa aggravata e, per il conducente dell’auto, anche per fuga pericolosa.

I due responsabili del tentato furto in appartamento sono stati invece deferiti in stato di libertà per furto in appartamento, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e false dichiarazioni sulla propria identità.

IPA