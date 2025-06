Isernia, fermati due georgiani senza permesso di soggiorno: progettavano furti in un centro commerciale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini georgiani sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Isernia per aver progettato furti in un noto centro commerciale. L’operazione è avvenuta dopo che la vigilanza del centro ha notato movimenti sospetti. I due, irregolari sul territorio nazionale, sono stati sorpresi mentre cercavano di eludere i controlli di sicurezza.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dal personale della “Squadra Volanti”, allertato dalla vigilanza del centro commerciale. I due individui si aggiravano con fare sospetto, attirando l’attenzione degli addetti alla sicurezza. Uno dei due ha tentato di allontanarsi e di disfarsi di un borsello a tracolla con doppio fondo e schermato, presumibilmente utilizzato per eludere i dispositivi antitaccheggio.

Veicolo a noleggio con targa modificata

Durante i controlli, è emerso che i due erano intestatari di un’autovettura a noleggio, la cui targa era stata modificata ad arte con del nastro adesivo. Questo stratagemma era probabilmente utilizzato per evitare di essere rintracciati dalle forze dell’ordine.

Provvedimenti e conseguenze

Dopo gli accertamenti di rito, ai due cittadini stranieri, già gravati da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e privi di permesso di soggiorno, è stato notificato il provvedimento di allontanamento del Questore con divieto di ritorno per anni tre. Entrambi sono stati accompagnati presso il Centro per il Rimpatrio in attesa della successiva espulsione.

