Un uomo denunciato per truffa ai danni di un anziano a Isernia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe raggirato la vittima fingendo difficoltà economiche e offrendo in cambio orologi di scarso valore.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel centro cittadino di Isernia, dove un uomo di 54 anni con precedenti specifici è stato denunciato per aver messo in atto una truffa ai danni di un anziano signore di 80 anni.

La dinamica della truffa

L’episodio ha avuto luogo quando la vittima, un uomo di 80 anni, è stata avvicinata in pieno centro da un individuo che, fingendo di conoscerlo, lo ha convinto a salire sulla sua auto. Durante il tragitto, il truffatore ha raccontato di trovarsi in difficoltà economiche e ha chiesto un prestito di denaro, promettendo in cambio alcuni orologi che presentava come oggetti di valore.

Il raggiro e la denuncia

L’anziano, mosso dal desiderio di aiutare il presunto conoscente, si è fatto accompagnare presso uno sportello Bancomat, dove ha prelevato 500 euro che ha poi consegnato all’uomo, ricevendo in cambio gli orologi. Tuttavia, poco dopo, la vittima si è resa conto che gli oggetti ricevuti erano di scarso valore e ha capito di essere stata vittima di una truffa. Immediatamente ha richiesto l’intervento della Polizia.

L’intervento della Polizia e le indagini

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente, raccogliendo la descrizione sia dell’uomo che del veicolo utilizzato per il raggiro. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare l’auto sospetta e a identificare il responsabile.

L’identificazione del responsabile

L’autore della truffa è risultato essere un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per aver utilizzato la stessa tecnica truffaldina in altre occasioni. Nei suoi confronti, il Questore di Isernia ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nella provincia per 3 anni.

IPA