Due cittadine romene fermate e di prodotti rubati recuperati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Isernia, dove un furto è stato commesso in un esercizio commerciale del centro. Le donne, provenienti dai campi rom della Campania, sono state allontanate dalla provincia per tre anni su disposizione del Questore.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel centro cittadino di Isernia. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 113, che ha denunciato un furto appena avvenuto all’interno di una profumeria.

La dinamica del furto

Le forze dell’ordine, impegnate quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto ai reati, hanno rapidamente individuato le responsabili. Si tratta di due donne di origine romena che, agendo insieme, avevano sottratto diversi prodotti per la cura della persona, tra cui profumi e cosmetici. Gli articoli rubati erano stati nascosti nel vano inferiore di un passeggino, nel tentativo di eludere i controlli.

Fermate e accompagnate in Questura

Dopo aver lasciato il primo esercizio commerciale, le due donne si sono dirette verso un secondo negozio. Tuttavia, sono state bloccate dagli agenti prima che potessero compiere ulteriori furti. Successivamente, sono state accompagnate presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso.

Refurtiva recuperata e restituita

La refurtiva, composta interamente da prodotti per la cura della persona, è stata recuperata dagli operatori di polizia e riconsegnata alla profumeria derubata. L’intervento tempestivo ha permesso di restituire tutti gli articoli sottratti al legittimo proprietario, evitando ulteriori danni economici all’esercizio commerciale.

Provvedimenti a carico delle responsabili

Le due donne, risultate provenienti dai campi rom della Campania, sono state sottoposte a un provvedimento di allontanamento dalla provincia di Isernia. Il Questore ha infatti disposto per entrambe il divieto di ritorno nel Comune per tre anni, misura adottata per prevenire ulteriori episodi di furto e garantire la sicurezza dei cittadini.

