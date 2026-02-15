Islanda, la spiaggia nera di Reynisfjara irriconoscibile dopo le mareggiate: scatta la chiusura

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La spiaggia nera di Reynisfjara, nel sud dell’Islanda, è stata chiusa per motivi di sicurezza dopo frane e crolli dal Reynisfjall e settimane di mareggiate che hanno ridisegnato il litorale. In alcuni punti la costa avrebbe perso fino a 50 metri e il basalto colonnare non è più raggiungibile. Le autorità valutano i rischi e i tempi di riapertura.

Islanda, chiusa la spiaggia nera di Reynisfjara

Reynisfjara, la spiaggia nera più famosa d’Islanda, situata vicino al villaggio di Vík, è stata temporaneamente chiusa per ragioni di sicurezza dopo una serie di smottamenti dal massiccio del Reynisfjall e settimane di mareggiate che hanno rimodellato il litorale.

Una chiusura legata al rischio di nuovi distacchi e al fatto che il fronte costiero, già fragile, nelle ultime settimane è cambiato rapidamente, avvicinandosi anche alle aree di accesso e ai cartelli di avvertimento.

Il post della pagina “Un italiano in Islanda” con le immagini della spiaggia nera di Reynisfjara, in Islanda, erosa dalle mareggiate

Nel post condiviso su Facebook dalla pagina “Un italiano in Islanda” si parla di una trasformazione rapidissima: in alcuni punti la linea di riva sarebbe arretrata di circa cinquanta metri e gran parte della sabbia lavica sarebbe stata spinta verso ovest. L’area del basalto colonnare, una delle immagini-simbolo del luogo, non sarebbe al momento più raggiungibile come prima.

Venti anomali tra le cause degli smottamenti

La chiusura è scattata dopo una serie di smottamenti dalle pendici del Reynisfjall, che hanno interessato anche l’area dove sono collocati i cartelli di avviso per i turisti, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica islandese RÚV.

Un video diffuso sui social mostra masse di terra e rocce scendere lungo il versante. L’ingegnere della Road Administration islandese Sigurður Sigurðarson ha spiegato che la causa sarebbe legata a venti orientali persistenti, che avrebbero accelerato l’erosione del suolo, chiarendo però che l’innalzamento del livello del mare non avrebbe avuto un ruolo in questo episodio.

Al momento non c’è una data di riapertura: le autorità stanno continuando le verifiche sulla stabilità delle scogliere e sul rischio di nuovi crolli.

Perché Reynisfjara è tra le spiagge più rischiose dell’Islanda

Reynisfjara è famosa per sabbia nera, colonne di basalto e falesie sull’Atlantico, ma viene indicata da Visit Iceland come uno dei luoghi più pericolosi dell’isola.

I motivi sono due: da una parte le onde oceaniche improvvise che possono arrivare in pochi secondi e trascinare verso il mare chi resta troppo vicino alla battigia, e dall’altra l’instabilità dei pendii attorno alla spiaggia, dove frane e cadute di massi non sono rare.

Per questo le autorità invitano a non ignorare segnaletica e transenne e a controllare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. In alternativa, per vedere coste nere in contesti più gestibili, il servizio turistico cita altre mete come Diamond Beach (Breiðamerkursandur) vicino a Jökulsárlón, Djúpalónssandur nella penisola di Snæfellsnes, Sandvík nel Reykjanes e l’area di Kleifarvatn.