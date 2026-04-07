Ismael Pistis morto a 8 anni in un incidente in moto davanti al padre, era un giovane calciatore del Torino

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’incidente sull’A21 ha causato la morte di Ismael Pistis, 8 anni, giovane calciatore del Torino morto in autostrada. Il bambino viaggiava in moto con il padre quando è avvenuto lo scontro con un’auto. La società granata e il presidente Cairo hanno espresso cordoglio per la perdita del piccolo dell’Under 8. La Procura di Asti indaga per omicidio stradale.

Incidente sull’A21, morto un bambino

Nella Domenica di Pasqua, un incidente stradale sull’autostrada A21 ha causato la perdita di Ismael Pistis, bambino di otto anni residente a Torino. Il giovanissimo, che viaggiava in moto con il padre, è morto sul colpo a seguito di un impatto con un’autovettura. La tragedia si è consumata intorno alle 17:00, sotto gli occhi della madre che seguiva il mezzo a breve distanza a bordo di un’auto.

L’impatto è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino, all’altezza della frazione di Castello d’Annone. Secondo le ricostruzioni della Polizia Stradale, la motocicletta guidata dal padre, Marco Pistis, procedeva sulla corsia di sorpasso quando sarebbe stata tamponata da una Alfa Romeo Mito. Il bambino è stato sbalzato dalla sella finendo violentemente contro il guardrail.

Il post di cordoglio del Torino per il giovane Ismael Pistis, morto in un incidente in moto

I soccorsi del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, non hanno potuto evitare il decesso di Ismael Pistis. Il padre, un avvocato di 53 anni, è stato trasportato all’ospedale di Asti con ferite lievi, ma in stato di shock, mentre il conducente della vettura coinvolta è rimasto illeso. La circolazione autostradale ha subito interruzioni per diverse ore per consentire i rilievi tecnici necessari.

Il ricordo del Torino Football Club per Ismael Pistis

Ismael Pistis era un calciatore del settore giovanile del Torino nella categoria Under 8. La società granata, con il presidente Urbano Cairo, si è dichiarata “attoniti e profondamente addolorati” per la notizia.

Il club ha ricordato Ismael come un “bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti”.

Il comunicato sottolinea che Ismael era “educato, ordinato e rispettoso” sia dentro sia fuori dal campo. La sua “genuina passione per il Toro” lo aveva portato ad arredare la propria cameretta “come un angolo della Curva Maratona”. L’intero mondo granata si stringe in un “fraterno abbraccio” a tutti i parenti del piccolo.

Le indagini sull’incidente

La Procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per accertare le dinamiche e le responsabilità dello scontro. Le autorità hanno disposto l’esame esterno della salma o l’autopsia, affidando l’incarico a un medico legale.

Gli agenti della Polstrada stanno valutando la velocità dei mezzi e il rispetto delle distanze di sicurezza nel tratto autostradale interessato. La famiglia Pistis stava rientrando a Torino dopo aver trascorso la giornata festiva con alcuni parenti.

La zia del bambino ha chiesto rispetto per il dolore della famiglia, respingendo le speculazioni sulla sicurezza del trasporto in moto. L’intero ambiente granata parteciperà al cordoglio durante i funerali previsti per il 7 aprile presso la chiesa di San Giuseppe a Pescara, prima della tumulazione definitiva.