Ismaele La Vardera sotto scorta, l'annuncio del deputato Ars ed ex inviato de Le Iene dopo le minacce ricevute

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il deputato dell’Ars ed ex inviato de Le Iene Ismaele La Vardera, dovrà essere accompagnato da una scorta. La decisione è stata presa dal Prefetto dopo le minacce ricevute dall’ex Iena in seguito alle sue denunce sulla gestione poco trasparente della spiaggia di Mondello, a Palermo. “Questo non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro”, ha dichiarato La Vardera sui social.

Ismaele La Vardera sotto scorta

Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, composto dai vertici delle Forze dell’Ordine, ha deliberato l’assegnazione di una scorta personale a Ismaele La Vardera, oggi deputato dell’Ars ed ex inviato del programma Le Iene.

La Vardera ha confermato la notizia tramite un post pubblicato sui suoi canali social.

“Non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto di svolgere il mio ruolo da deputato”, ha scritto in un post pubblico.

La misura di protezione varrà su tutto il territorio nazionale, a tutela dell’ex inviato televisivo e fondatore di ControCorrente.

Le minacce all’ex inviato de Le Iene

Ismaele La Vardera ha recentemente ricevuto diverse minacce, a causa delle sue ripetute denunce su quanto accade nel palermitano, dove affari e criminalità sembrano fondersi.

In passato, il deputato dell’Ars ha più volte segnalato anche in TV la mancanza di trasparenza nella gestione delle aree pubbliche.

Sembra comunque che la decisione di assegnare al deputato una scorta, da parte del Prefetto, sia legata al recente caso esploso grazie alle denunce di La Vardera in merito alla gestione della spiaggia di Mondello.

“Questo non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro”, ha scritto l’ex Iena sui social media.

Le reazioni

Dopo la notizia, molti esponenti politici hanno espresso solidarietà a Ismaele La Vardera.

Il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha parlato di un “segnale grave che deve imporre a tutti una riflessione profonda sul clima di intolleranza e di odio, anche verbale, che ultimamente colpisce chi sta in prima linea”.

Anche il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca, la responsabile del dipartimento legalità di Azione Sonia Alfano, il capogruppo di FdI Giorgio Assenza e il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno hanno manifestato la loro vicinanza.