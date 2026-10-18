Isola d'Elba colpita da un nubifragio, il video dei fiumi di fango nelle strade del comune di Rio

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Diversi abitati del Comune di Rio, all’Isola d’Elba, sono stati colpiti da un nubifragio che ha causato gravi allagamenti. Le strade di alcune frazioni sono state inondate dal fango, il lungomare di Cavo, nel comune di Rio, si è allagato a causa delle mareggiate. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha espresso vicinanza agli abitanti e ha ricordato che, per i prossimi giorni, l’intera regione sarà in allerta gialla per il maltempo.

Il nubifragio che ha colpito l’Isola d’Elba

Nella mattinata del 18 ottobre un nubifragio ha colpito la parte nordorientale dell’Isola d’Elba, che si trova in buona parte sotto l’amministrazione del Comune di Rio.

Diversi gli abitati colpiti, tra cui Bagnaia, Cavo, che si trova all’estremità nord dell’isola, e Rio Marina, uno dei centri più importanti del Comune.

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La più colpita sarebbe stata la zona di Cavo, come spiegato anche dallo stesso vicesindaco di Rio Mattia Guerrini.

I danni e gli interventi della Protezione civile

Nella cittadina di Cavo hanno subito allagamenti soprattutto le zone del lungomare, dove si trovano anche molte delle attività commerciali e delle strutture turistiche.

“La protezione civile è subito intervenuta con tutte le squadre disponibili, anche chi era a riposo, per risolvere le problematiche più rapidamente possibile” ha continuato Guerrini.

A Bagnaia il canale che attraversa l’abitato ha raggiunto il livello di guardia. Diverse le auto bloccate in strada a causa dei fiumi di fango che hanno invaso le carreggiate.

Le parole del presidente della Toscana Giani

Il presidente della Toscana Eugenio Giani è intervenuto esprimendo vicinanza alle famiglie colpite dal nubifragio all’Isola d’Elba.

“Un nubifragio ha colpito questa mattina l’Isola d’Elba, provocando allagamenti e disagi soprattutto nelle zone di Cavo, Valle di Riale, Bagnaia e Nisporto. Sono vicino a tutti i cittadini, alle famiglie e alle attività commerciali colpite” ha scritto sui propri profili social il presidente della Toscana.

Giani ha anche ricordato che fino alle 10 di lunedì 19 ottobre sarà in vigore, su tutta la Toscana, l’allerta gialla per il maltempo.