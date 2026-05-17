Isola d’Elba, sub Luana Siviero morta durante un’immersione: ipotesi malore al largo di Porto Azzurro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia all’Isola d’Elba, dove una subacquea di 61 anni è morta durante un’immersione organizzata al largo di Porto Azzurro. La vittima è Luana Siviero, residente a Ronco Biellese. Viene descritta come una sub esperta. L’ipotesi è che possa essere stata colta da un malore improvviso durante l’immersione.

Morta la sub Luana Siviero

Luana Siviero si trovava sull’isola da alcuni giorni per partecipare a un’uscita organizzata da un diving center locale e per completare un percorso formativo: la donna, come scrive il Corriere della Sera, puntava a conseguire un ulteriore brevetto da sub.

Secondo le prime ricostruzioni, il malore sarebbe sopraggiunto durante la fase di immersione, effettuata insieme a un gruppo di altri sub.

Dopo essere riuscita a riemergere, la sub avrebbe riferito ai compagni di sentirsi svenire, accusando difficoltà sempre più gravi fino a perdere conoscenza.

I soccorsi

Immediato l’intervento degli altri presenti, che hanno prestato i primi soccorsi sull’imbarcazione di appoggio. La donna è stata recuperata dall’acqua e trasportata sul gommone, dove sono state avviate le prime manovre salvavita, compresa la somministrazione di ossigeno e il massaggio cardiaco.

Sul posto sono poi intervenuti i soccorritori con ambulanza, automedica ed elisoccorso Pegaso arrivati a Porto Azzurro.

I tentativi di rianimazione sono stati messi in atto anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma per Luana Siviero non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato, l’immersione avrebbe raggiunto una profondità di circa 18 metri.

Chi era Luana Siviero

Luana Siviero lavorava all’ospedale di Ponderano e da circa tre anni frequentava un circolo subacqueo locale.

Come scrive anche SkyTG24, la donna era considerata un’esperta nel campo delle immersioni e aveva scelto l’Isola d’Elba proprio per seguire la sua passione con nuove certificazioni.

Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Le attrezzature utilizzate per l’immersione, comprese bombole e respiratore, sono state poste sotto sequestro.

La salma è stata trasferita nella sala mortuaria di Portoferraio, dove resterà a disposizione delle autorità per gli approfondimenti medico-legali.

La notizia della morte di Luana Siviero arriva proprio mentre si indaga sulle cause della morte di quattro sub italiani deceduti alle Maldive.