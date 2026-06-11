Isola dei Famosi, le voci sul cast: tra i 16 concorrenti Denny Mendez, Raffaella Fico e Pasquale Laricchia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sono pronte a partire e si moltiplicano le indiscrezioni sul casting. L’edizione 2026 del reality show verrà condotta da Selvaggia Lucarelli, con Alvin nei panni di inviato sul luogo delle riprese. Per il resto, fra i 16 concorrenti, pare, potrebbero esserci anche l’ex missi Italia Denny Mendez, Raffaella Fico e Pasquale Laricchia.

Tutto pronto per l’Isola dei Famosi 2026

Il reality quest’anno, come è già stato anticipato, non andrà più in diretta. E cambia anche la location: non più Honduras, ma Filippine.

In attesa delle conferme ufficiali da parte di Mediaset, sul cast continua a circolare il toto-nomi. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero 16 i naufraghi-concorrenti selezionati. Fra loro, ex protagonisti di reality, influencer e volti tv.

ANSA

Il cast maschile

Le voci sul cast maschile riguardano: Alex Caniggia, Daniele Laia, Flavio Ubirti, Francesco Chiofalo, Il Musazzi, Luca Onestini, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Pierpaolo Pretelli.

Il cast femminile

E per quanto riguarda il cast femminile, le voci più insistenti riguardano: Claudia Peroni, Denny Mendez, Eva Grimaldi, Martina Maggiore, Michelle Veronesi, Raffaella Fico e Zeudi Di Palma.

Lucarelli e Alvin nelle Filippine

Le riprese sarebbero sul punto di iniziare: Selvaggia Lucarelli e Alvin sarebbero già arrivati nelle Filippine, pronti per registrare l’edizione 2026 de L’Isola dei famosi.

Il regolamento

Il regolamento de L’Isola dei Famosi 2026 prevede l’eliminazione del televoto: il destino dei naufraghi verrà deciso dalle prove a cui si sottoporranno nelle varie puntate. Ma anche dalle nomination palesi e segrete tra concorrenti e dalle decisioni della produzione.

C’è poi l’Ultima Spiaggia, il luogo in cui gli eliminati potranno sperare nella seconda opportunità prima di dover abbandonare definitivamente il reality.

Perché sono stati scelti Selvaggia Lucarelli e Alvin

Alcuni giorni fa, Mediaset ha reso noto di aver scelto Selvaggia Lucarelli e Alvin come conduttrice e inviato de L’Isola dei Famosi 2026.

“La scelta di Selvaggia Lucarelli – ha reso noto Mediaset – nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”.

E per quanto riguarda Alvin, Mediaset ha reso noto che l’inviato è una “presenza ormai profondamente legata all’identità del programma” che dunque “garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format”.