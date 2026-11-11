Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un furto di profumi per circa 2.000 euro è stato ricostruito dalla Polizia di Stato a Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Per il colpo, avvenuto lo scorso 31 ottobre in una profumeria, sono state identificate e denunciate due donne, accusate di furto aggravato in concorso.

Isola dei Liri, colpo in profumeria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla titolare dell’attività il 5 novembre. L’episodio è avvenuto intorno alle 16:00, quando due donne, entrambe di origine straniera e di età compresa tra i 25 e i 30 anni, sono entrate nel negozio mentre il personale era impegnato con i clienti.

Le due si sono avvicinate a una vetrina espositiva e hanno preso diversi flaconi di profumi di alta gamma, nascondendoli sotto i giubbotti e in una borsa a tracolla. Poi si sono allontanate in pochi minuti, senza destare subito sospetti. La titolare e una commessa si sono accorte dell’ammanco solo in un secondo momento e hanno controllato le registrazioni della videosorveglianza, presentando quindi querela.

Identificate grazie alle immagini

I fotogrammi delle telecamere hanno fornito un elemento decisivo per gli investigatori. La Polizia Scientifica ha utilizzato il sistema automatico di riconoscimento delle immagini; una successiva comparazione fisiognomica ha consentito agli agenti di risalire all’identità delle due sospettate.

Gli ulteriori accertamenti hanno delineato, per una delle donne, una ventottenne, una storia di presunti furti ripetuti e spostamenti in diverse zone d’Italia. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna ha precedenti specifici per furti aggravati in concorso ai danni di profumerie, farmacie e punti vendita della grande distribuzione, commessi nell’arco dell’ultimo decennio in Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Veneto ed Emilia-Romagna. In passato è stata inoltre destinataria di misure cautelari e fogli di via obbligatori.

La denuncia

Per entrambe è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. La loro posizione dovrà essere valutata in sede giudiziaria.