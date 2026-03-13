Isola di Kharg possibile obiettivo Usa nella guerra con l'Iran, dove si trova e perché è importante per Trump

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’isola di Kharg è un possibile obiettivo Usa nella guerra con l’Iran. A sostenere l’ipotesi, le voci di tre alti funzionari secondo i quali Pete Hegseth ha approvato una richiesta del Comando centrale americano e ha dato ordine di dispiegare la USS Tripoli. Sull’isola, che trova a circa 25 miglia dalla costa iraniana e 483 km a nord-ovest dello stretto di Hormuz, si trova il principale terminale petrolifero dell’Iran.

Il prossimo obiettivo degli usa

Le recenti indiscrezioni provenienti dai media americani indicano un possibile attacco all’isola di Kharg, punto di transito dell’80% dell’export petrolifero di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, l’ordine di dispiegamento della USS Tripoli, supportata dalle navi USS San Diego e USS New Orleans, mette in campo una forza anfibia d’élite.

La 31ª Unità di Spedizione dei Marines, solitamente di stanza in Giappone, è stata dirottata nel Medio Oriente per fornire al Centcom risorse terrestri e aeree, inclusi gli MV-22 Osprey.

ANSA

Il Pentagono non ha confermato, ma secondo gli analisti la concentrazione di mezzi d’assalto suggerisce un piano per il controllo diretto dell’infrastruttura.

Dove si trova l’isola di Kharg

Situata a circa 25 chilometri al largo della provincia di Bushehr, di fronte alla costa nord-orientale dell’Iran, Kharg è un lembo di terra lungo appena sei chilometri. La sua posizione nel cuore del Golfo Persico, all’altezza del Kuwait, la rende l’unico approdo naturale in acque profonde capace di ospitare le grandi superpetroliere.

L’isola ospita decine di serbatoi di stoccaggio, terminali di carico e una pista d’atterraggio, rendendola un bersaglio tanto cruciale quanto vulnerabile. Il controllo di questo snodo permetterebbe agli Stati Uniti di monitorare o bloccare il flusso di circa 7 milioni di barili al giorno, gran parte dei quali destinati alla Cina.

La distruzione delle pompe, dei tubi di carico o degli oleodotti sottomarini che collegano l’isola alla terraferma rappresenterebbe un disastro economico.

Perché Trump la vuole

Il Presidente Donald Trump ha manifestato l’intenzione di espandere il raggio d’azione bellico oltre i siti nucleari, puntando a “nuove regioni” per accelerare il collasso della Repubblica Islamica. Prendere Kharg significherebbe azzerare la capacità finanziaria dell’Iran.

Per l’amministrazione statunitense, l’isola potrebbe garantire un controllo totale sulle scorte energetiche e l’uranio arricchito. Il Centro per gli studi strategici e internazionali (Csis) avverte che l’interruzione delle attività a Kharg potrebbe far schizzare i prezzi del greggio fino a 100 dollari al barile, innescando una crisi energetica mondiale.

Inoltre, l’Iran ha già minacciato ritorsioni contro le infrastrutture degli Stati del Golfo alleati degli USA.