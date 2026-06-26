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È di oltre 200 chili di rete a strascico recuperati il bilancio di una complessa operazione subacquea condotta nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti. L’intervento, coordinato dal Nucleo Subacquei dei Carabinieri di Pescara in collaborazione con il diving MarlinTremiti e il WWF Italia, è stato realizzato nell’ambito del progetto Ghost Gear, con l’obiettivo di ripulire il Mediterraneo dagli attrezzi fantasma e proteggere la biodiversità marina.

Un intervento coordinato per la salvaguardia del mare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, l’operazione ha visto la partecipazione attiva del Nucleo Carabinieri Subacquei di Pescara, del WWF SUB, del diving MarlinTremiti e del Laboratorio MA.RE. La segnalazione della presenza della rete a strascico, rimasta impigliata su un relitto a circa 50 metri di profondità, è stata effettuata dal diving MarlinTremiti, che ha prontamente informato i Carabinieri. Da questa segnalazione è nata una collaborazione che ha incluso anche una spedizione oceanografica con i Marines per esplorare il relitto e monitorare la situazione nell’ambito del progetto Ghost Gear.

La rete fantasma: una minaccia per la fauna marina

La rete recuperata, dal peso di oltre 200 chili, era stata probabilmente trasportata dalle correnti marine all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti e non sarebbe il risultato di pesca illegale nell’area. Tuttavia, la sua presenza rappresentava una pericolosa trappola per la fauna marina, mettendo a rischio numerose specie tra cui la cernia bruna, le murene, gli scorfani neri e il raro Corallo Nero, specie protetta e particolarmente sensibile. Durante le operazioni sono stati ritrovati diversi pesci già privi di vita, intrappolati nella rete.

L’operazione di recupero ha richiesto una pianificazione tecnica dettagliata. Sono stati coinvolti circa 15 subacquei tra il nucleo subacqueo dei Carabinieri e lo staff del diving MarlinTremiti, membro della Community WWF SUB. In totale, sono state effettuate oltre 10 immersioni tra la fase di pianificazione e quella di esecuzione dell’intervento. Il recupero della rete è solo il primo passo: altre immersioni sono già programmate per rimuovere completamente la rete, che si stima possa raggiungere il peso di circa una tonnellata.

Obiettivo: recupero ecologico e valorizzazione del relitto

L’operazione non si limita alla semplice estrazione della rete: l’obiettivo dichiarato è quello di favorire il recupero ecologico dell’intero sito, trasformando il relitto in un rifugio stabile e sicuro per la biodiversità marina. Il relitto, infatti, rappresenta un elemento di grande valore ecologico in un fondale sabbioso o detritico, offrendo substrato duro per l’insediamento di alghe, spugne, coralli e briozoi, oltre a creare rifugi tridimensionali per pesci e crostacei. Nel tempo, queste condizioni possono trasformare il relitto in una vera e propria “isola biologica”, capace di sostenere comunità marine ricche e articolate.

Il progetto Ghost Gear: prevenzione e soluzioni innovative

L’operazione rientra nel progetto WWF Ghost Gear, finanziato dalla Fondazione Segre, che mira a mappare, recuperare e prevenire la dispersione di attrezzi da pesca abbandonati nel Mediterraneo. Il progetto promuove anche soluzioni di economia circolare per le reti dismesse. Le cosiddette “reti fantasma” rappresentano un pericolo costante: possono intrappolare e uccidere numerose specie marine per anni e sono una fonte continua di microplastiche. Prevenire la dispersione e liberare i fondali da questi attrezzi significa agire concretamente per la tutela del Mare Nostrum e per restituire un habitat sano alla fauna marina.

Innovazione tecnologica e collaborazione istituzionale

Secondo Giulia Prato, responsabile mare del WWF Italia, la prevenzione e il recupero immediato delle reti accidentalmente disperse sono fondamentali per ridurre gli impatti ecologici di queste trappole pericolose. L’adozione di sistemi di marcatura delle reti, come il sistema MyGearTag testato dal WWF in Italia nell’ambito del progetto EU NETTAG+, consente una rapida localizzazione degli attrezzi persi in mare. Questo sistema, affiancato dalla segnalazione da parte dei pescatori e da un sistema nazionale di recupero che coinvolga pescatori, capitanerie e istituzioni, può garantire un recupero rapido e sicuro, portando benefici sia ai pescatori che alla tutela degli ecosistemi marini.

Un esempio di sinergia per la tutela ambientale

Riccardo Ginex, Vice Comandante del Centro Subacquei dei Carabinieri, ha sottolineato il valore ambientale dell’intervento, evidenziando come la collaborazione tra Carabinieri, WWF e MarlinTremiti abbia permesso di agire in sicurezza ed efficacia. Questa sinergia dimostra come sia possibile lavorare insieme per la tutela del mare e per valorizzare il territorio delle Isole Tremiti.

Il futuro del relitto: da minaccia a risorsa ecologica

Adelmo Sorci, responsabile scientifico del diving MarlinTremiti e del Laboratorio MA.RE, ha commentato come l’operazione di recupero rappresenti un caso emblematico di trasformazione di un relitto da elemento passivo a motore di biodiversità, a condizione che venga liberato dalle pressioni antropiche come le reti fantasma e gestito con interventi mirati e scientificamente orientati. In questo contesto, restauro ambientale, ricerca e valorizzazione sostenibile procedono insieme, convertendo un’eredità del passato in un ecosistema vivo e produttivo per il futuro del mare.

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