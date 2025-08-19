Ispettore di polizia Ciro Luongo ucciso a Melito, fermato il figlio della compagna scappato dopo l'omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato fermato il presunto assassino di Ciro Luongo, l’ispettore di polizia trovato morto lunedì 18 agosto nella sua abitazione a Melito, in provincia di Napoli. Si tratta del figlio 21enne della sua compagna. Secondo una prima ricostruzione dell’omicidio, il giovane avrebbe ucciso a coltellate il patrigno al culmine di una lite familiare.

Ispettore di polizia ucciso a Melito, fermato il figlio della compagna

Il giovane accusato dell’omicidio dell’ispettore di polizia Ciro Luongo è stato rintracciato e fermato dai carabinieri nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto. Lo riporta Ansa.

Roberto Marchese, questo il nome del ragazzo, 21 anni, è il figlio della compagna della vittima.

ANSA I carabinieri sul luogo del delitto

Il 21enne si era dato alla fuga subito dopo il delitto, i carabinieri lo hanno rintracciato poche ore dopo presso l’abitazione del padre.

Chi era Ciro Luongo

Ciro Luongo, ispettore di polizia di 58 anni, è stato ucciso a coltellate nella giornata di lunedì 18 agosto nella sua casa casa di via delle Margherite a Melito.

Nato e cresciuto a Napoli, da gennaio prestava servizio al commissariato di Giugliano.

Come aveva raccontato lui stesso sui social: “Lascio la polizia ferroviaria ad Aversa e i colleghi rimarranno nel mio cuore compresi i funzionari e dirigenti per un percorso al commissariato che avevo lasciato tanti anni fa quando ero assistente. Ora da ispettore ritrovo quei fratellini diventati fratelloni”.

Le indagini sull’omicidio

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’omicidio si è consumato a casa di Luongo al culmine di una lite familiare.

Il 58enne è stato colpito con diverse coltellate al torace e al collo, inferte probabilmente con un coltello da cucina.

Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, troppo gravi le ferite riportate.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Napoli Nord, stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e il motivo della lite alla base del delitto.