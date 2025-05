Ispettore fuori servizio filma borseggiatore in azione a Roma e lo arresta, il video del furto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato a Roma per furto da un ispettore un 39enne che è stato colto in flagrante mentre derubava un anziano turista nel centro storico della Capitale.

Un intervento tempestivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l‘ispettore Salvatore, libero dal servizio, ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra la folla in Via in Arcione. Deciso a seguire i suoi movimenti, ha assistito alla scena in cui il borseggiatore si è avvicinato a un gruppo di turisti francesi, puntando il marsupio dell’uomo più anziano.

La prova video

Con prontezza, Salvatore ha azionato la videocamera del suo cellulare, riuscendo a catturare il momento in cui il ladro apriva la cerniera del marsupio e si impossessava del portafogli. Dopo aver ripreso la scena, ha immediatamente bloccato il borseggiatore e allertato la Sala Operativa della Questura per richiedere supporto.

Arresto e restituzione

Insieme agli agenti del Commissariato Castro Pretorio, intervenuti sul posto, Salvatore ha restituito il portafogli al turista, ancora ignaro di quanto accaduto. Per l’uomo, un rumeno di 39 anni già sottoposto a un ordine di allontanamento dalla zona rossa della Stazione Termini, è scattato l’arresto per il reato di furto aggravato, poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

Presunzione di innocenza

Per completezza, si precisa che, in considerazione dell’attuale stato del procedimento, l’indagato è da ritenere presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Per ulteriori dettagli, si può visitare il sito della città di Roma.

Fonte foto: Polizia