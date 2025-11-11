Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione di un ristorante nel centro di Taranto per gravi irregolarità nella conservazione e tracciabilità degli alimenti. Il provvedimento è stato notificato al titolare dopo un controllo effettuato dal personale del Commissariato Borgo e dal SIAN del Dipartimento di Prevenzione, volto a tutelare la salute pubblica.

Controllo congiunto in via Berardi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato Borgo, in collaborazione con il SIAN del Dipartimento di Prevenzione, ha effettuato un’ispezione presso un ristorante situato nella centralissima via Berardi. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo sulla sicurezza alimentare nei pubblici esercizi.

Irregolarità nella conservazione e tracciabilità degli alimenti

Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di procedure non corrette per la conservazione di alcuni prodotti ittici. Inoltre, è stata rilevata l’assenza dei documenti necessari per identificare la tracciabilità degli alimenti, requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori.

Prodotti ittici senza etichette e provenienza ignota

L’ispezione è avvenuta a Taranto mentre il personale del ristorante era impegnato nella preparazione di prodotti ittici destinati alla ristorazione nelle ore successive. In particolare, due addetti alla cucina sono stati sorpresi a sfilettare pesce privo di qualsiasi etichetta e indicazione sulla provenienza, in violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.

Distruzione degli alimenti e sospensione dell’attività

Al termine del controllo, gli alimenti giudicati non regolari sono stati distrutti, come previsto dalla normativa vigente. Su indicazione degli organi preposti, è stata notificata al titolare la sospensione dell’attività del ristorante, che potrà riaprire solo dopo il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali richieste dalla legge.

