Tre arresti tra Ispica e Modica, dove sono stati contestati a un gruppo di uomini i reati di tentata rapina e furto aggravato ai danni di esercizi commerciali. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa, su richiesta della Procura, dopo mesi di indagini su una serie di colpi messi a segno all’inizio dell’anno.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e portata avanti dai militari della Compagnia di Modica e della Stazione di Ispica. Le indagini sono partite dopo una serie di furti e una tentata rapina che avevano destato allarme tra i commercianti locali, soprattutto nel comune di Ispica. Gli episodi risalgono ai primi mesi dell’anno, quando diversi bar e tabaccherie sono stati presi di mira con il cosiddetto metodo della “spaccata”.

Il modus operandi: la tecnica della spaccata

I responsabili, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, agivano nel cuore della notte utilizzando auto rubate come ariete per sfondare porte e saracinesche degli esercizi commerciali. Una volta all’interno, sottraevano rapidamente denaro contante e tagliandi del “Gratta e vinci”, per poi fuggire in pochi minuti. In sei colpi analizzati, il bottino complessivo è stato di 1.250 Euro in contanti e “Gratta e vinci” per un valore di 700 Euro. Tuttavia, i danni causati alle strutture sono risultati molto più ingenti rispetto al valore della refurtiva, con infissi divelti e vetri frantumati a testimoniare la violenza delle effrazioni.

L’episodio più grave: la tentata rapina a Ispica

L’evento più significativo si è verificato nel mese di gennaio, quando i proprietari di un bar di Ispica sono intervenuti dopo aver sentito il rumore provocato dai malviventi alle 4 del mattino. Invece di fuggire, i ladri hanno ingaggiato una colluttazione con i due titolari, che hanno riportato contusioni e sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Questo episodio ha rappresentato una svolta nelle indagini, portando a intensificare i controlli e la raccolta di prove.

L’attività investigativa e l’identificazione dei responsabili

Le forze dell’ordine hanno raccolto tutte le tracce lasciate sui luoghi delle effrazioni e visionato centinaia di ore di filmati delle telecamere di sorveglianza, sia all’interno che all’esterno degli esercizi colpiti. L’identificazione dei responsabili è stata resa difficile dal fatto che agivano sempre a volto coperto e con il cappuccio sulla testa. Tuttavia, analizzando il modus operandi e i percorsi di fuga, i Carabinieri hanno scoperto che le auto usate come ariete erano state tutte rubate in provincia di Siracusa. Un dettaglio decisivo è stato il difetto alla mano sinistra di uno dei sospettati, rilevato dalle immagini video.

La base logistica e i percorsi di fuga

Le indagini hanno permesso di ricostruire anche i percorsi di fuga notturni, che si snodavano attraverso strade di campagna poco frequentate, sempre in direzione di Rosolini (SR), dove il gruppo aveva stabilito la propria base logistica. Qui veniva nascosta la refurtiva e abbandonati i mezzi rubati. Il cerchio si è stretto ulteriormente quando le prove raccolte hanno consentito di identificare i tre indagati: due destinatari della custodia cautelare in carcere per la tentata rapina e indagati in stato di libertà per i furti con spaccata, e un terzo, per il quale sono emersi elementi di prova solo per la partecipazione all’episodio più grave e a uno dei furti, destinatario della misura degli arresti domiciliari. A uno di loro la misura è stata notificata in carcere, dove si trovava già per altri reati contro il patrimonio.

L’operazione di arresto

L’operazione, frutto delle rapide indagini coordinate dalla Procura di Ragusa e condotte dai Carabinieri di Modica e Ispica, è stata portata a termine da un dispositivo composto da militari del Comando Compagnia, con il supporto della Stazione di Rosolini e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di armi provenienti da Catania. All’arrivo dei Carabinieri presso le abitazioni dei sospettati, nelle prime ore del mattino, i destinatari del provvedimento hanno tentato la fuga: uno ha provato a scappare sui tetti, l’altro ha cercato rifugio a casa di un vicino. Entrambi sono stati bloccati dai militari che avevano circondato l’intera zona.

