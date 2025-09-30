Israele accusa la Flotilla di legami con Hamas e diffonde presunti documenti attraverso l'IDF: "Propaganda"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’esercito di Israele (Idf) sostiene di aver trovato a Gaza alcuni documenti secondo cui Hamas avrebbe finanziato la Global Sumud Flotilla attraverso un’associazione che fungerebbe da ambasciata dell’organizzazione all’estero. La Flotilla smentisce e invita Israele a consegnare i documenti a organizzazioni indipendenti.

Le accuse di Israele alla Global Sumud Flotilla

L’Idf ha affermato di aver trovato a Gaza documenti che provano la connessione tra Hamas e la Global Sumud Flotilla, attraverso la Conferenza dei palestinesi all’estero (Pcpa).

I documenti sarebbero un elenco degli operatori della Pcpa. Tra questi ci sarebbero anche Zaher Birawi, che negli ultimi 15 anni avrebbe guidato diversi tentativi simili a quello della Global Sumud Flotilla di rompere il blocco navale sulla Striscia di Gaza, e il Ceo di Cyber Neptune, Saif Abu Kashk.

ANSA Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla

Cyber Neptune sarebbe una società spagnola che possiede alcune delle imbarcazioni utilizzate dalla Global Sumud Flotilla.

Cos’è la Conferenza dei palestinesi all’estero

I documenti trovati da Israele proverebbero che alcuni sostenitori della Global Sumud Flotilla farebbero parte della Pcpa.

La Pcpa è un’organizzazione sociale e politica che si propone di dare voce ai palestinesi che risiedono fuori dai territori che dovrebbero comporre lo Stato di Palestina.

Israele l’ha individuata come organizzazione terroristica e la accusa di avere stretti legami con Hamas. Lo proverebbe uno dei documenti ritrovati, che sarebbe una lettera risalente al 2021 dell’allora capo politico di Hamas Ismail Haniyeh.

Israele risulta essere l’unico Stato al mondo che ha designato la Pcpa come organizzazione terroristica e braccio diplomatico di Hamas all’estero.

La risposta della Flotilla

La portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, ha smentito Israele, e ha invitato l’Idf a consegnare i documenti a organismi indipendenti, perché vengano analizzati:

I fogli mostrati da Israele non provano né il finanziamento né il controllo di Hamas sulla Global Sumud Flotilla. Ripetono, piuttosto, un preoccupante schema già visto nel 2010 con la Mavi Marmara. Chiediamo che gli atti vengano consegnati integralmente a organismi indipendenti: finché non accade, è propaganda, non prova.

La Mavi Marmara era una delle navi della Freedom Flotilla che nel 2010 tentò di violare il blocco navale imposto alla Striscia di Gaza. Fu abbordata dalla marina israeliana che incontrò resistenza e 9 attivisti furono uccisi durante l’operazione.