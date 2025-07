Israele accusato di genocidio a Gaza nella guerra ad Hamas, la proposta di Berruto e il paragone con la Russia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anche Israele non deve essere rappresentato nelle competizioni sportive, come la Russia. Lo chiede l’ex ct della nazionale di pallavolo maschile e deputato del Partito Democratico, Mauro Berruto, secondo cui Tel Aviv deve essere messa al bando da tutte le gare internazionali, affinché anche “lo sport giochi il suo ruolo per fermare l’olocausto a Gaza”.

La proposta di Berruto per fermare il “genocidio a Gaza”

Durante il suo intervento alla Camera per le dichiarazioni di voto sul decreto sport, Berruto ha chiesto al governo di fare pressioni su Cio, Fifa e Uefa per escludere Israele da tutte le competizioni a livello globale.

Per il responsabile dello sport del Pd, un trattamento diverso rispetto a quello riservato alla Russia, bandita dallo sport subito dopo l’invasione dell’Ucraina, rappresenterebbe una “doppia morale”.

Escludere Israele: la richiesta

Berruto ha affermato nel suo discorso che lo sport può costituire uno strumento di propaganda, ma è anche una delle componenti dello spirito di un popolo e la sua disintegrazione può essere usata come ulteriore arma.

“Di fronte a 635 atleti uccisi, all’85% delle infrastrutture sportive rase al suolo a Gaza, all’urlo di dolore del Comitato olimpico palestinese che dice che per 10 anni non sarà possibile riprendere nessuna attività sportiva nella Striscia, di fronte perfino alla fame usata come strumento di guerra, di sterminio, di genocidio, lo sport rivendichi la sua funzione politica ed etica” è stato l’appello dell’ex ct della nazionale maschile di pallavolo.

I precedenti

A sostegno della sua richiesta al governo, il deputato Pd non ha citato soltanto l’esempio della Russia, ma anche di tutti gli altri precedenti in cui l’esclusione dalle competizioni delle rappresentative sportive è stato usato come strumento di pressione diplomatica.

“Dal 1948 in poi – ha ricordato – sono state bandite dalle competizioni sportive internazionali, Germania, Giappone, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Kuwait, Indonesia, Guatemala, Corea del Nord, Rhodesia, Pakistan, Chad, Myanmar, Congo. Il Sudafrica per 24 anni è stato fuori dai Giochi Olimpici per l’apartheid, la Russia è fuori oggi per l’aggressione all’Ucraina. Basta doppie morali!”.