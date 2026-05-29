Israele, aereo civile scambiato per drone: soldati dell'Idf aprono il fuoco e rischiano di provocare strage

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia sfiorata in Israele. I soldati dell’Idf hanno sparato contro un aereo civile in volo sopra la Cisgiordania dopo averlo scambiato per un drone, rischiando di provocare la strage. Per fortuna i colpi hanno mancato l’obiettivo. L’incidente è avvenuto dopo che dei coloni israeliani hanno allertato l’esercito pensando di essere sotto attacco. L’aereo stava volando in quella zona perché poche ore prima la rotta degli aerei in arrivo all’aeroporto di Tel Aviv era stata leggermente spostata.

Israele, soldati sparano contro un aereo civile

L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio in Cisgiordania, nell’area dell’insediamento israeliano di Beit El, a nord di Gerusalemme.

L’esercito di Israele ha aperto il fuoco contro un aereo civile in volo sopra quella zona, a quanto pare dopo averlo scambiato per un drone. Lo riporta il Times of Israel.

ANSA

Non sono stati segnalati danni o feriti, fortunatamente i colpi hanno mancato il bersaglio.

Ma hanno rischiato di provocare una strage. L’Idf ha annunciato che avvierà un’indagine su quanto accaduto.

Aereo scambiato per un drone dall’Idf

L’incidente è avvenuto dopo che i coloni dell’insediamento di Beit El hanno segnalato la presenza di diversi droni non identificati sopra la zona.

Pensando a un attacco, hanno allertato l’esercito. Le truppe dell’Idf sono state mandate sul posto per perlustrare la zona.

E credendo di aver individuato un drone nemico, ha aperto il fuoco verso l’aereo.

Dalle successive verifiche è poi emerso che si trattava di un volo diretto all’aeroporto di Tel Aviv.

Cosa è successo

Nelle ore successive è emerso che la rotta degli aerei in arrivo all’aeroporto di Tel Aviv era stata leggermente spostata verso est.

Costringendo gli aerei civili, quasi tutti di compagnie israeliane, a sorvolare proprio la zona di Beit El. Il cambio rotta era stato comunicato all’esercito solo poco prima dell’incidente.

Le forze di difesa israeliane stanno inoltre verificando la possibilità che un drone abbia effettivamente sorvolato l’area in quelle ore.

Un velivolo comunque israeliano, appartenente alla polizia, che non rappresentava alcun pericolo per i coloni.