Israele all'Eurovision 2026 spinge Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia al boicottaggio: "Nasconde il genocidio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la conferma della partecipazione di Israele all’Eurovision 2026 è arrivato che il ritiro di Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia, che denunciano il legame tra il concorso e il genocidio in atto a Gaza. Herzog ha difeso la presenza israeliana, parlando di cultura come ponte tra le nazioni. Non si escludono nuove defezioni nei prossimi giorni.

Israele all’Eurovision 2026, la decisione dell’Ebu

L’assemblea generale dell’Unione europea di radiodiffusione (Ebu), riunita a Ginevra, ha confermato la partecipazione di Israele all’Eurovision 2026. La richiesta di esclusione era stata avanzata da più Paesi a causa della guerra a Gaza, ma non è stata messa ai voti. Contestualmente sono state approvate nuove regole, tra cui una riduzione dei televoti per metodo di pagamento da 20 a 10.

La decisione ha provocato le prime defezioni: Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia hanno annunciato il boicottaggio del contest, previsto dal 12 al 16 maggio a Vienna.

ANSA Immagini dall’ultimo Eurovision: confermata per il 2026 la partecipazione di Israele, che ha già portato al boicottaggio di Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia

Secondo Askanews, altri Paesi valuteranno la posizione nei prossimi giorni, mentre Austria, Germania e Svizzera avevano dichiarato che avrebbero lasciato la competizione solo in caso di esclusione di Israele.

Reazioni di Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia

Il ritiro della Spagna è stato accolto positivamente dal governo. La vicepresidente Yolanda Díaz ha scritto che “la cultura deve stare dalla parte della pace e della giustizia, non da quella di chi cerca di nascondere il genocidio a Gaza”.

Il ministro della Cultura Ernest Urtasun ha parlato di scelta “giusta”, lodando chi “antepone i diritti umani a qualsiasi interesse economico”. Per il ministro dei Trasporti Óscar Puente, la vicenda dimostra che “l’Eurovision non è un concorso canoro, ma un festival dominato da interessi geopolitici”.

In Olanda, l’emittente Avrotros ha spiegato che la partecipazione sarebbe incompatibile con i propri valori. L’Irlanda ha definito “inaccettabile” la presenza di Israele, citando “la spaventosa perdita di vite umane a Gaza” e le restrizioni ai giornalisti. Anche la tv pubblica slovena RTV ha adottato la stessa posizione, ricordando quando nel 2022 la Russia venne esclusa dopo l’invasione dell’Ucraina.

Herzog dopo l’ammissione di Israele

Dopo il via libera dell’Ebu, il presidente israeliano Isaac Herzog ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo X: “Israele merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo”, ha dichiarato, dicendosi lieto della partecipazione al contest di Vienna.

Herzog ha espresso l’auspicio che la competizione “continui a promuovere cultura, musica, amicizia tra le nazioni e comprensione culturale”. Ha poi ringraziato i Paesi che hanno sostenuto Tel Aviv: “Questa decisione dimostra solidarietà, fratellanza e cooperazione e rafforza il legame tra le nazioni attraverso la cultura e la musica”.

In Germania, la direttrice dell’emittente Bayerischer Rundfunk ha affermato che, nel voto, “valori e imparzialità del servizio pubblico” hanno prevalso sui “dibattiti emotivi del momento”.