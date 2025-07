Israele annuncia pause tattiche ma uccide 53 palestinesi, lanciato cibo dal cielo: "Distrazione inefficiente"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Israele ha annunciato delle “pause tattiche”. Sono di 10 ore al giorno e hanno lo scopo dichiarato di consentire a Nazioni Unite e organizzazioni umanitarie di distribuire cibo e medicine alla popolazione. Nel frattempo ha ucciso 53 palestinesi e almeno altri 6 sono morti di fame.

“Pause tattiche” per gli aiuti

L’esercito israeliano ha dichiarato il via alle “pause tattiche locali delle attività militari”. Queste pause sono previste in tre zone di Gaza con l’obiettivo dichiarato di permettere scopi umanitari. Sono partite domenica 27 luglio, dalle 10:00 alle 20:00.

Le pause annunciate dureranno 10 ore ogni giorno, ma non è ancora chiaro per quanto tempo saranno valide. Inoltre sono stati designati percorsi sicuri per la consegna degli aiuti a Gaza. Questi saranno aperti dalle 6:00 alle 23:00 per consentire ai convogli delle Nazioni Unite la consegna e la distribuzione di cibo e medicine.

ANSA Aiuti umanitari dal cielo a Gaza

Il presidente israeliano Herzog si è detto soddisfatto e ha accolto con favore le pause umanitarie. Ha anche chiesto all’ONU di fare la sua parte, definendola inefficiente come organismo internazionale. Secondo Herzog sarebbe colpa dell’ONU se c’è carenza di cibo a Gaza. Le Nazioni Unite hanno respinto tali affermazioni e hanno puntato il dito contro Israele, che al momento controlla tutti i valichi di frontiera verso Gaza.

A Gaza si continua a morire

Nonostante le dichiarazioni sulle “pause tattiche”, a Gaza si continua a morire. Nella mattinata di domenica un bambino palestinese è stato ucciso nei pressi di un centro di assistenza a Khan Younis.

All’alba si contavano già 19 vittime, tra cui 8 operatori umanitari. Nel corso della mattinata il bilancio è aumentato. Non solo le vittime dirette dell’esercito israeliano, il cui conto arriva a 53, ma sono stati segnalati altri 6 morti per carestia e malnutrizione, tra cui due bambini. A oggi, con anche la chiusura del mare, il numero totale dei decessi per fame è pari a 133 vittime, di cui 87 bambini.

Nel frattempo arrivano aiuti dal cielo, fortemente criticati nei mesi scorsi perché impossibili da controllare durante la fase di caduta. Alcuni di questi in passato hanno infatti ucciso civili, finendo anche in luoghi pericolosi. Sono comunque troppo pochi per sfamare la popolazione palestinese e per questo sono visti come una forma di propaganda.

Aiuti umanitari in movimento

Nel frattempo la dichiarazione delle pause tattiche e dei percorsi sicuri ha permesso agli aiuti umanitari di muoversi. Diversi camion in attesa in Egitto sono partiti per entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah.

Per gli operatori umanitari, questo è il momento di salvare vite. Grazie agli aiuti, tra cibo e medicinali, potranno assistere i palestinesi affamati o feriti. Dal direttore generale del ministero della Salute palestinese però è arrivata una richiesta: evacuare le persone con condizioni gravi, i pazienti oncologici e chi richiede interventi chirurgici complessi.

L’invio di forniture mediche e alimentari, tra cui latte per bambini e neonati, integratori, antibiotici, soluzioni di glucosio e fonti proteiche, in alcuni casi non basta. Questo perché il sistema sanitario a Gaza è collassato, così come la distribuzione degli aiuti. Sempre più spesso si vedono immagini di persone costrette a litigare per il poco cibo presente, nella maggior parte dei casi farina. Per questo arriva anche la richiesta di lasciare aperti i valichi affinché i camion con gli aiuti umanitari possano entrare nella Striscia ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette.

Il rischio è che i magazzini e i centri di distribuzione vengano distrutti o danneggiati da Israele al termine di ogni pausa giornaliera. Questo renderebbe inutili sia gli aiuti via terra, sia i lanci aerei.