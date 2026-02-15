Israele approva la registrazione di terreni in Cisgiordania, la “grave escalation” che punta all’annessione

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il governo di Israele ha autorizzato la registrazione dei terreni in Cisgiordania. Il nuovo processo di registrazione coinvolgerà la cosiddetta Area C, che copre circa il 60% dell’intero territorio della West Bank, sotto il controllo militare e civile israeliano. È la prima volta dal 1967 che i terreni in Cisgiordania passano ufficialmente nella proprietà di Israele. Per le autorità della Palestina si tratta di una “grave escalation” che punta all’annessione.

Israele avvia la registrazione dei terreni

Il gabinetto di Israele ha approvato la risoluzione presentata dal ministro della Difesa Israel Katz, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Giustizia Yariv Levin.

Per la prima volta dal 1967, Israele approva la registrazione dei terreni della Cisgiordania che, per i ministri, è volta a offrire “certezza giuridica”.

Sarà l’Autorità israeliana per il registro delle imprese a ricevere i fondi e la manodopera necessari allo svolgimento delle procedure.

La nuova registrazione potrebbe riguardare fino al 60% del territorio della Cisgiordania, quello dell’Area C che si trova sotto il controllo civile israeliano.

La Palestina denuncia la “grave escalation”

L’Autorità nazionale palestinese (Anp) considera il provvedimento israeliano “una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità”.

Per la Palestina, la registrazione dei terreni nasconde “dei piani volti a consolidare l’occupazione attraverso l’espansione illegale degli insediamenti”.

L’anp assicura che tali decisioni “unilaterali” non “altereranno lo status giuridico e storico secondo cui la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza sono territori palestinesi occupati”.

I rappresentati palestinesi, infine, esortano la comunità internazionale a intervenire “per costringere Israele a rispettare il diritto e le risoluzioni di legittimità internazionale”.

La proprietà israeliana in Cisgiordania

La decisione presa dal Governo di Israele avrà come primo effetto quello di regolarizzare le aziende agricole nella West Bank.

Si tratta dell’area identificata dagli accordi di Oslo del 1995 e che comprende quasi tutta la valle del Giordano e il deserto della Giudea.

In quest’area, denominata Area C e che comprende gran parte delle risorse naturali della regione, Israele esercita piena autorità in termini di sicurezza, pianificazione urbanistica, edilizia e amministrazione delle terre.

Nell’Area C insediata da Israele sono ospitate inoltre le infrastrutture di collegamento che uniscono la Cisgiordania ai paesi limitrofi.