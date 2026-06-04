Israele arresta uno studente diretto all'Università di Roma Tor Vergata: "È un terrorista di Hamas"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’esercito israeliano ha arrestato Mahmoud Al Najjar, uno degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì 2 giugno, il giovane stava per lasciare Gaza all’interno di un gruppo di altri 17 diretti a Roma, all’Università di Tor Vergata. Una volta giunto al valico di Kerem Shalom, l’ingegnere è stato arrestato dall’Idf con l’accusa di essere un terrorista della brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023.

Chi è Mahmoud Al Najjar, lo studente arrestato dall’Idf

Come riferito dal sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site, Mahmoud al Najjar è stato fermato “mentre era in viaggio verso l’Italia per proseguire i suoi studi universitari a Roma, dopo mesi di tentativi per ottenere l’autorizzazione all’uscita da Gaza”.

Mahmoud, originario di Jabaliya, è un ingegnere e ha pubblicato tre articoli di ricerca accademica, apparsi anche su riviste scientifiche. Era iscritto a un master in Economia dello sviluppo e Cooperazione internazionale presso l’ateneo romano.

ANSA

Dopo l’arresto da parte dell’Idf, è “stato portato in un luogo sconosciuto” e la sua famiglia d’origine non avrebbe “ricevuto alcuna informazione” in merito.

Stando a quanto riportato dal giornalista Muthanna al Najjar, l’universitario sarebbe addirittura “l’unico sopravvissuto della sua famiglia”, la quale sarebbe stata sterminata nel raid dello Stato ebraico del 25 ottobre 2024.

A perdere la vita sarebbero stati sua moglie, Alaa Salem, i loro quattro figli, Renat, Yazan, Muhammad e Amro, nonché uno dei fratelli di Mahmoud e altri parenti.

Individuato tramite il riconoscimento facciale

Mentre viaggiava col gruppo di altri studenti universitari, Mahmoud al Najjar è stato individuato al Valico di Kerem Shalom grazie alle installazioni tecnologiche israeliane basate sul riconoscimento facciale.

L’Idf ha affermato che il giovane era sfuggito per quasi tre anni alle ricerche scattate dopo il massacro del 7 ottobre 2023. Poi al checkpoint meridionale della Striscia, al confine con l’Egitto, le telecamere speciali lo hanno profilato.

Secondo la versione israeliana, Mahmoud al Najjar è stato “tradito” dai video che Hamas ha pubblicato online dai kibbutz del sud di Israele durante la strage di quasi tre anni fa. Il riconoscimento facciale ha quindi segnalato la compatibilità tra le fattezze dell’ingegnere e quelle di un protagonista di quei filmati.

I volti dei 7mila miliziani che assaltarono gli obiettivi israeliani sono contenuti nella lista dell’unità speciale dell’Idf che dà la caccia ai responsabili del 7 ottobre.

Studenti palestinesi in Italia tramite “corridoi universitari”

La tesi degli israeliani è dunque che Mahmoud si sia infiltrato nel gruppo di studenti diretti in Italia. Questi ultimi sono intanto giunti a Roma, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Roma a sostegno degli universitari palestinesi.

Dallo scorso autunno da Gaza sono già arrivate nel nostro Paese 229 persone tramite i cosiddetti “corridoi universitari”. Come riferito dalla Farnesina, dopo il rilascio dei visti e dei lasciapassare il gruppo di 17 studenti ha raggiunto il valico di Allenby, al confine con la Giordania, per poi proseguire verso Amman.

Il gruppo ha quindi trascorso la notte presso l’ospedale italiano di Amman e il giorno dopo ha proseguito il viaggio verso Roma. I giovani palestinesi sono destinatari di percorsi di studio in Italia: 9 frequenteranno istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), mentre 8 proseguiranno il proprio percorso accademico presso Atenei italiani.