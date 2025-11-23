Israele attacca Beirut, due missili in zona residenziale per colpire capo Hezbollah: 5 morti e 28 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’esercito israeliano ha lanciato un attacco sulla capitale libanese. Nell’aggressione sono state uccise 5 persone e ferite altre 28. Il ministero della Salute libanese lo ha definito il “bilancio finale”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato l’obiettivo dell’attacco: colpire Tabatabai. Un alto funzionario di Hezbollah ha dichiarato che il gruppo sta valutando come reagire. Nel frattempo, non hanno confermato se il capo militare del gruppo sia stato ferito o ucciso nell’attacco.

Israele attacca Beirut

Israele ha attaccato Beirut, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore un anno fa proprio per porre fine alle ostilità con Hezbollah. L’agenzia di stampa nazionale libanese ha confermato che sono stati lanciati due missili contro un condominio del quartiere Haret Hreik, nella periferia sud della capitale.

Inoltre, sono stati confermati i danni alle auto e agli edifici circostanti. Sono almeno 28 i feriti e 5 i morti ufficiali. L’obiettivo dichiarato era un comandante di alto rango del gruppo Hezbollah. Sarebbe stata Israele a confermare che la persona uccisa era Haytham Ali Tabatabai, ritenuto il numero due del movimento e uno dei membri fondatori dell’organizzazione.

ANSA L’attacco su Beirut

Il presidente libanese Joseph Aoun invita la comunità internazionale a intervenire con fermezza per fermare gli attacchi israeliani contro il Paese. L’attacco di domenica 23 novembre è avvenuto pochi giorni prima della visita ufficiale di Papa Leone XIV nel Paese, generando non poca tensione e pressione.

Le dichiarazioni di Hezbollah

Un portavoce di Hezbollah ha affermato che ogni attacco al Libano è un superamento della linea rossa e che questa aggressione è nella natura di Israele, che “prende di mira la sovranità del Libano e la sicurezza dei suoi cittadini”. Israele infatti non è nuova ad attacchi sul Libano, in particolare nella zona meridionale. Non sono mancati attacchi a Beirut, ma la capitale negli ultimi mesi era rimasta piuttosto sicura.

Ricordiamo, per esempio, l’attacco aereo israeliano che ha ucciso 13 palestinesi nel campo profughi nel Libano meridionale. Un drone, ancora, ha colpito martedì scorso un’auto in un parcheggio di una moschea nel campo profughi di Ein el-Hlweh, alla periferia della città di Sidone.

Gli attacchi proseguono anche dopo il piano approvato dal governo libanese che, da settembre, ha previsto il disarmo del gruppo armato in tutto il Paese entro la fine dell’anno. Anche se Hezbollah si è rifiutato di farlo e per questo Israele continua a bombardare, il presidente libanese ha ricordato che questo è un loro compito.

Negoziati tra Libano e Israele

L’attacco segue le dichiarazioni dei funzionari israeliani che hanno lanciato l’allarme sulla possibile riorganizzazione di Hezbollah. Gli Stati Uniti avevano quindi messo pressione al governo libanese affinché velocizzasse le operazioni di disarmo, ma Israele ha preso il sopravvento. Mentre il presidente libanese annunciava che era pronto a negoziare sotto lo sguardo delle Nazioni Unite, Israele è passato all’attacco.

Questo infatti, al momento, come dicono gli esperti, non sembra interessato a negoziare. Infatti, nonostante il cessate il fuoco apparente, Israele ha continuato a intensificare gli attacchi nel sud del Libano. La scorsa settimana ha ucciso 13 persone in un campo profughi palestinese, tra cui principalmente bambini, segnando il singolo attacco più mortale dallo scorso novembre 2024.

Nel corso di un anno Israele ha ucciso 300 persone in Libano, tra le quali circa 127 civili secondo le Nazioni Unite. Inoltre, continua a occupare cinque punti nel territorio meridionale del Paese, nonostante il cessate il fuoco stabilisca che Israele debba ritirare le proprie truppe.