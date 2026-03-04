Israele attacca il Libano colpendo un hotel e uccidendo decine di persone, rientrati italiani da Dubai

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un attacco aereo d’Israele ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale e un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Almeno dieci persone sarebbero rimaste uccise e diverse altre sono ferite. L’esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città del Paese, dopo la richiesta di abbandonare le case in 16 località del Libano meridionale.

L’attacco d’Israele in Libano

L’agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna) ha dichiarato che “aerei nemici hanno preso di mira un edificio di quattro piani all’alba” all’interno di un complesso residenziale a Baalbek, un’area sotto il controllo di Hezbollah.

L’Nna ha riferito di “numerosi martiri e che sono in corso lavori per salvare le famiglie dalle macerie”. Sempre secondo i media statali libanesi, l’Idf ha colpito un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut.

Il bilancio di vittime e feriti potrebbe aggravarsi. L’agenzia di stampa nazionale libanese riporta che almeno 4 persone sono state uccise e 6 sono rimaste ferite nell’attacco israeliano contro l’edificio a Baalbek, nel Libano orientale.

L’attacco è avvenuto all’alba, l’edificio preso di mira si trovava nel quartiere di Al Matraba. Un gran numero di persone è intrappolato sotto le macerie.

Quattro sarebbero le vittime dell’attacco all’hotel di Beirut.

L’ordine di evacuazione dei villaggi e delle città in Libano

L’offensiva di Israele in Libano meridionale prosegue con l’Idf che ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città tra cui Qana, Kfar Kila e Majdal Zoun.

Questo ordine arriva poche ore dopo che l’esercito israeliano aveva emesso un ordine simile per i residenti di 16 villaggi e città, e un giorno dopo aver minacciato gli abitanti di oltre 50 insediamenti chiedendo loro di andarsene.

Le sirene d’allarme antiaereo sono risuonate anche in Giordania. Lo riporta la tv di Stato del regno.

Intanto l’Iran ha lanciato più di 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani, secondo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (Irgc). Il Paese sta colpendo Doha, poi Abu Dhabi, Tel Aviv, Manama, Ras Tanura, Dubai, Amman, arrivando fino a Cipro.

Secondo il Financial Times, le forze iraniane stanno eseguendo un piano dettagliato, meticolosamente studiato, voluto e costruito dall’ayatollah Ali Khamenei in persona, insieme ai vertici militari di Teheran. Di fatto, il conflitto in Medio Oriente sembra allargarsi rendendo instabile tutta l’area tra Mediterraneo orientale e golfo persico.

Rientrati i duecento studenti italiani a Dubai

Nella serata del 3 marzo centinaia di italiani sono riusciti a tornare in Italia con i voli partiti dagli Emirati Arabi e dall’Oman.

All’aeroporto di Malpensa a Milano è arrivato il volo con a bordo i 200 studenti minorenni della “World Students”.

Altri voli commerciali e speciali sono decollati da Muscat, la capitale dell’Oman verso Roma Fiumicino, con a bordo circa 350 persone, ed altri due voli Etihad da Abu Dhabi, uno per Milano e l’altro per Roma.

“Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati” ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.