Israele bombarda il Libano e colpisce il centro di Beirut, la minaccia di Teheran al mondo

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Si continua a combattere in Medio Oriente. Due raid israeliani sul centro di Beirut hanno ucciso e ferito diverse persone in Libano. Intanto Teheran avvisa sulle conseguenze della guerra che “colpiranno tutti”. Gli Usa attaccano siti iraniani lungo lo stretto di Hormuz. L’Iran lancia bombe su Tel Aviv in Israele, missili anche su Doha e Dubai.

Il bombardamento nel centro del Libano

Israele ha colpito senza preavviso un quartiere del centro di Beirut, con anche i sobborghi meridionali della capitale libanese bombardati.

Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che i due raid israeliani hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite altre 24, precisando che il bilancio è preliminare.

ANSA

“Sul luogo sono stati recuperati anche resti umani e le loro identità saranno determinate tramite test del dna“, si legge nella dichiarazione del dicastero.

L’esercito israeliano ha invitato i residenti del quartiere centrale di Beirut a evacuare, avvertendo di un imminente nuovo attacco alla capitale libanese contro gli Hezbollah. Una mappa affissa accanto alla dichiarazione mostra un edificio a Bashoura, consigliando ai residenti di restare ad almeno 300 metri “per la vostra sicurezza”.

Droni contro Arabia Saudita ed Emirati

Intanto, in risposta agli attacchi israeliani, l’Iran sta colpendo i Paesi vicini. Razzi e droni hanno raggiunto i territori dell’Arabia Saudita e del Kuwait .

In Arabia Saudita, un portavoce del Ministero della Difesa ha scritto su X che l’esercito aveva distrutto sei droni nell’est del paese.

“Le difese aeree del Kuwait intercettano attacchi di razzi e droni ostili”, ha dichiarato invece l’esercito dell’emirato su X.

Allarmi hanno risuonato per tre volte nella notte a Dubai, mentre il ministero della difesa del Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico.

È stata colpita da un attacco con droni anche l’ambasciata Usa a Baghdad.

Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato a tutte le sedi diplomatiche Usa nel mondo di avviare “immediatamente” valutazioni di sicurezza di emergenza, citando “la situazione in corso e in evoluzione in Medio Oriente e il rischio di ripercussioni”, secondo un cablogramma inviato martedì e visionato dal Washington Post.

Un missile iraniano ha infine colpito l’area vicino al quartier generale militare australiano per il Medio Oriente negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha dichiarato il Primo Ministro Anthony Albanese, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito.

La minaccia dell’Iran

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che le ripercussioni della guerra in Medio Oriente si faranno sentire a livello globale “e colpirà tutti – indipendentemente da ricchezza, fede o razza”, ha scritto su X allegando una copia dell’annuncio di dimissioni del direttore del Centro Nazionale per l’Antiterrorismo degli Stati Uniti, provocato dalla guerra.

“Un numero crescente di voci – (inclusi) funzionari europei e statunitensi – esclama che la guerra contro l’Iran è ingiusta. Altri membri della comunità internazionale dovrebbero seguire l’esempio,” ha aggiunto il ministro.

L’Iran ha inoltre affermato che il pesante bombardamento nel centro di Israele, in particolare su Tel Aviv, è stato effettuato in vendetta per l’assassinio di Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale.

“Il sangue puro di (Ali Larijani) e degli altri amati martiri sarà vendicato“, ha dichiarato il capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, in una dichiarazione pubblicata dall’agenzia Tasnim.

Raid Usa lungo lo stretto di Hormuz

Il Comando centrale americano ha intanto annunciato di aver colpito siti lungo la costa iraniana, in prossimità dello Stretto di Hormuz.

“Poche ore fa, le forze Usa hanno lanciato diversi proiettili perforanti da 5.000 libbre contro postazioni missilistiche iraniane lungo la costa iraniana vicino allo Stretto di Hormuz”, si legge in un post del comando nel quale si spiega che “i missili antinave iraniani presenti in queste postazioni rappresentavano un rischio per la navigazione internazionale nello stretto”.

Teheran e Mosca hanno affermato che un attacco ha colpito una zona vicino alla centrale nucleare iraniana di Bushehr, sul Golfo Persico, senza causare rilascio di materiale atomico né feriti.

La situazione si aggrava con il rischio di un’espansione della guerra in Iran ad altri territori.