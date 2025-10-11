Israele bombarda sud del Libano dopo accordo a Gaza su cessate il fuoco: "Colpite strutture civili, un morto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Israele ha bombardato il sud del Libano. Lo hanno fatto sapere le stesse forze armate israeliane con un messaggio su Telegram in cui hanno affermato di aver colpito siti in cui erano presento infrastrutture di Hezbollah. Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi notturni, nei quali sono state colpite “strutture civili con il bilancio di un morto”.

L’attacco d’Israele in Libano

“L’Idf ha colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale”, è quanto hanno fatto sapere su Telegram le forze armate israeliane.

Nel messaggio si specifica che nell’area bombardata “erano presenti macchinari utilizzati per ricostruire le infrastrutture terroristiche”.

“L’organizzazione terroristica Hezbollah continua i suoi sforzi per ricostruire le infrastrutture terroristiche in tutto il Libano, sfruttando cinicamente la popolazione libanese come scudi umani – ha aggiunto l’Idf – La presenza dei macchinari e l’attività di Hezbollah nella zona costituiscono una violazione degli accordi tra Israele e Libano. L’Idf continuerà a operare per rimuovere qualsiasi minaccia allo Stato di Israele”.

La condanna del presidente del Libano

Il presidente libanese Joseph Aoun ha duramente condannato gli attacchi notturni di Israele.

Aoun ha affermato che sono state colpite “strutture civili, con il bilancio di un morto“.

“Ancora una volta, il Libano meridionale è stato bersaglio di un’aggressione israeliana odiosa contro installazioni civili, senza giustificazione né pretesto”,è l’accusa del presidente libanese.

“La gravità è che avviene dopo l’accordo di cessate il fuoco a Gaza”, ha aggiunto. Secondo l’agenzia di stampa nazionale, gli aerei da guerra israeliani “hanno compiuto 10 raid contro depositi di bulldozer ed escavatori”.

Cosa succede a Gaza

Intanto, la protezione civile della Striscia, gestita da Hamas, stima che “300mila palestinesi” siano tornati a Gaza City dall’inizio della tregua, ma lamenta che non ci sono abbastanza tende o case per accogliere gli sfollati.

Sono stati recuperati dalla macerie in tutta la Striscia 150 cadaveri ma mancano all’appello altre 9.500 persone considerate “disperse”.

L’Onu ha ricevuto il via libera da Israele per iniziare a far entrare massicci aiuti a Gaza a partire da domenica 12 ottobre 2025: lo afferma un funzionario delle Nazioni Unite all’Associated Press.

Gli aiuti includono 170.000 tonnellate che sono già state posizionate in Paesi vicini come Giordania ed Egitto. Nelle ultime 24 ore, funzionari delle Nazioni Unite e autorità israeliane hanno avviato una serie di discussioni sul volume di aiuti che le organizzazioni umanitarie possono portare e attraverso quali punti di ingresso. Le organizzazioni umanitarie come l’Unicef si dicono pronte a inviare aiuti: “Speriamo che tutti i valichi vengano aperti”.