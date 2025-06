Israele bombarda tv di Stato dell'Iran, il video dell'attacco in diretta: morti e feriti, conduttrice scappa

Israele ha attaccato la tv di Stato dell’Iran mentre andava in onda il Tg. Diverse persone sono morte tra giornalisti e maestranze. La struttura si trova nel cuore di Teheran, in un quartiere in cui sorgono abitazioni residenziali ed edifici istituzionali. Le immagini del bombardamento sono state riprese in diretta.

Il video dell’attacco alla tv di Stato dell’Iran

La sede della Tv di Stato dell’Iran è circondata anche da ambasciate e uffici di corrispondenza di media come l’Afp francese.

A riportare la notizia del bombardamento sono stati i media ufficiali di Teheran, ripresi anche da siti dell’opposizione iraniana all’estero.

Un bombardamento a Teheran

L’attacco è stato ripreso in diretta Tv perché, in quel momento, stava andando in onda il telegiornale.

Nelle immagini si sente il rumore delle bombe e si vede il fumo e delle parti di intonaco dello studio cadere. La giornalista che stava conducendo il Tg è fuggita immediatamente.

In sottofondo si sentono grida spaventate delle persone presenti nella struttura.

Poco dopo l’attacco israeliano alla sede dell’Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib), è ripresa la diretta della tv dell’Iran.

“Il regime sionista, nemico della nazione iraniana, ha condotto pochi minuti fa un’operazione militare contro l’emittente televisiva della Repubblica Islamica dell’Iran”, che fa parte dell’Irib, ha affermato un alto funzionario dell’emittente, Hassan Abedini.

“Il regime (Israele. ndr) non era a conoscenza del fatto che la voce della rivoluzione islamica e del grande Iran non sarebbe stata messa a tacere da un’operazione militare”, ha aggiunto.

Netanyahu: “Dominiamo i cieli di Teheran”

“L’Aeronautica militare israeliana domina i cieli della capitale iraniana. Questo cambia completamente la natura della campagna”, ha affermato il premier israeliano Netanyahu. Secondo le Idf, i caccia israeliani possono ora operare sulla capitale iraniana senza correre gravi pericoli.

Intanto le Guardie Rivoluzionarie iraniane, i cosiddetti pasdaran, hanno invitato gli abitanti di Tel Aviv a evacuare il prima possibile, secondo quanto riportato dai media statali del Paese. Lo riporta Sky News ricordando che la mossa riprende esattamente la tattica di Israele che stamattina ha intimato agli abitanti di un quartiere di Teheran di evacuare, in vista di attacchi sulla capitale iraniana.

L’Iran prepara la controffensiva

Secondo quanto riferito da Fars News, agenzia legata alla Guardia Rivoluzionaria Islamica, ripreso anche da Iran International, sito dell’opposizione iraniana in esilio con sede a Londra, l’Iran sta preparando per le prossime ore “uno strike molto pesante” su Israele, in risposta agli ultimi attacchi israeliani.

L’obiettivo è quello di sferrare il colpo di risposta più duro dall’inizio “dell’aggressione sionista”.

Intanto l’Idf ha confermato ufficialmente l’attacco alla sede della televisione di Stato a Teheran, sostenendo che “il centro comunicazioni del regime iraniano è stato utilizzato dalle forze armate iraniane per attività militari”.

L’esercito dichiara inoltre che “il centro è stato utilizzato dalle forze armate per promuovere operazioni militari sotto copertura civile, utilizzando mezzi e risorse proprie. Prima dell’attacco, l’Idf ha avvertito la popolazione, anche tramite telefonate”.